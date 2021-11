Orientaday a Lainate per una scelta più consapevole

scuola superiore

Per ampliare la conoscenza della proposta formativa delle scuole superiori del territorio.

Orientaday alla scuola Tobagi Lainate per una scelta più consapevole

La attività previste dal "Progetto Orientamento" della scuola secondaria di

primo grado “W. Tobagi” sono molteplici, tra cui, dopo la pausa dell’anno scorso

causa pandemia, in alternanza con l’istituto comprensivo Lamarmora di Lainate,

l’organizzazione e la gestione di una mostra vetrina, “Orientaday”, di scuole del

distretto e non, così da ampliare la conoscenza della proposta formativa delle scuole

superiori del territorio.

Venerdì 12 novembre, dalle 17 alle 19 e ieri sabato 13 novembre dalle 9 alle ore 18, l’Istituto di Barbaianaha aperto le sue porte per accogliere ragazzi e genitori, dando loro l’opportunità di visitare 20stand di scuole superiori di Rho, Milano, Legnano, Parabiago, Busto e Saronno ed ottenere, così, informazioni circa l’offerta formativa di ciascuna di esse.

I dati acquisiti saranno fondamentali per una scelta consapevole della scuola superiore da parte degli alunni e delle loro famiglie.

Dal momento che perdurano le norme anti Coronavirus, la manifestazione è stata estesa a due giorni e ha visto un afflusso di circa 680 persone. Gli ingressi sono stati contingentati in gruppi da massimo 30 persone, previa iscrizione obbligatoria tramite un forum da compilare sul sito della scuola www.icscairoli.it.