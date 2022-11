Open day per la scuola Salvador Allende

Open day delle scuole di istruzione superiore nei locali del Salvador Allende di via Milano a Garbagnate con decine di studenti e insegnanti.

Per una scelta consapevole del percorso di studi che si dovrà affrontare dopo la 3° media, gli studenti che frequentano l'ultimo anno e i loro genitori hanno partecipato sabato mattina all’Open Day delle scuole di istruzione superiore nei locali della Salvador Allende di via Milano.

L’evento organizzato dell’assessorato all’Istruzione del Comune di Garbagnate ha fatto scaturire una mattinata incredibile per il grande affollamento e per l’interesse dimostrato dai visitatori adulti e ragazzi. Ogni istituto scolastico superiore ha aperto uno stand coordinato da uno o più insegnanti accompagnati dagli allievi frequentanti il corso, più capaci di illustrare le prerogative e gli obiettivi del corso di studi. Il materiale stampato ovviamente abbondava sugli stand. Gli allievi dell’ultimo anno delle medie accompagnati dai genitori sono venuti a conoscenza dei programmi ed hanno così valutato le varie offerte formative del territorio. Si può dire, con un gioco di parole, che è stato un salto in avanti informativo per non fare un salto nel buio.

Le parole dell'assessore all'Istruzione

«I ragazzi in un momento storico come quello che stiamo vivendo hanno davvero bisogno di una spinta per orientarsi negli studi – spiega l’assessore comunale all’istruzione Simona Travagliati – Il bello di questa iniziativa però è che ogni anno c’è sempre la partecipazione dei ragazzi che frequentano il corso di studi consigliato. I giovani visitatori si sentono così a proprio agio a parlare con uno studente che ha dinamiche mentali diverse dal docente. In conclusione non mi meraviglia affatto la grande affluenza, da record, di sabato».

Tutti gli istituti che hanno partecipato

Tantissimi gli istituti che hanno aderito all’iniziativa dell’assessorato, ne citiamo solo alcuni dei più noti: la scuola Itc Pacle Elsa Morante di Limbiate, l’Afol di Cormano, il Puecher Olivetti, Itis Cannizzaro e Rebora tutti e 3 di Rho. Poi il Prealpi di Saronno, il Centro Formazione Salesiani, il Paolo Frisi di Milano, Liceo Russell e Fontana di Garbagnate e Arese, L’istituto Grafico Luigi Monti di Saronno, L’Afol di Cesate, il Liceo Falcone e Borsellino di Arese, le Orsoline di Saronno, l’Agrario Castiglioni di Limbiate, l’Alberghiero Carlo Porta di Milano e l’Erasmo da Rotterdam di Bollate.

Il servizio d’ordine all’ingresso della scuola di via Milano è stato garantito dagli allievi dell’Istituto Carlo Porta di Milano. Si può dire che gli studenti rigorosamente abbigliati con la divisa di servizio della scuola hanno dato esteticamente ai visitatori l’immagine gradita di ordine, disciplina e preparazione tecnica.