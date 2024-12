Open Day della Scuola Secondaria di 1° Grado "Fermi" – Lainate dedicata ai bambini delle scuole primarie e ai genitori.

Open day per la scuola Fermi di Lainate

La Scuola Secondaria di 1° Grado "Fermi" di Lainate ha aperto le sue porte per un entusiasmante Open Day. Questa giornata è stata dedicata ai bambini delle scuole primarie e ai loro genitori, offrendo un'opportunità unica per scoprire le molteplici attività che caratterizzano la vita quotidiana della scuola. L'evento ha visto la partecipazione attiva di docenti, personale ATA e numerosi alunni, tutti impegnati a presentare le varie iniziative educative.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Un Programma Ricco di Attività

La mattinata è stata strutturata con visite guidate condotte da alunni del terzo anno, che hanno svolto il ruolo di "Ciceroni", accompagnando i visitatori attraverso i diversi laboratori. Ogni attività è stata progettata per coinvolgere e stimolare l'interesse dei partecipanti.

Laboratorio Arte e tecnologia

Una mostra di lavori per dare l'opportunità di esplorare come l'arte possa fungere da linguaggio universale. Attraverso diverse tecniche artistiche, gli alunni hanno mostrato come sia possibile esprimere emozioni e comunicare idee con colori e fantasia. I visitatori hanno potuto ammirare delle alunne che dipingevano i volti degli ospiti creando delle vere e proprie opere d'arte riflesso della loro personalità e del loro stato d'animo.

Laboratorio Linguistico

Il Laboratorio Linguistico ha offerto un'esperienza coinvolgente per apprendere l'inglese e il francese. Grazie a giochi interattivi e canzoni, i docenti e gli alunni hanno reso l'apprendimento delle lingue divertente e accessibile. I partecipanti hanno potuto esercitarsi nella pronuncia e nel vocabolario, scoprendo il valore della comunicazione interculturale.

Laboratori per la Didattica della Lettura, della Scrittura e della Storia

I visitatori della scuola hanno avuto l'opportunità di partecipare a laboratori didattici dedicati a lettura, scrittura e storia, progettati per stimolare l'interesse degli studenti e sviluppare competenze critiche. Questi laboratori hanno messo in evidenza l'importanza di considerare la lettura e la scrittura come processi attivi, piuttosto che come semplici prodotti finali.

Laboratorio Scientifico

Nel Laboratorio Scientifico, i visitatori sono stati accolti da esposizioni tecnologiche e attività pratiche che hanno messo in luce il lavoro innovativo degli alunni. Attraverso esperimenti e dimostrazioni, i partecipanti hanno potuto osservare in prima persona come la scienza possa essere affascinante e rilevante nella vita quotidiana.

Musica dal Vivo

Una piccola orchestra composta da giovani talenti ha intrattenuto il pubblico con performance musicali ed esibizioni canore. La musica dal vivo ha creato un'atmosfera festosa, permettendo ai visitatori di apprezzare le abilità musicali degli studenti e l'importanza dell'educazione musicale nel percorso formativo.

Laboratorio di Informatica

Nel Laboratorio di Informatica, bambini e genitori hanno avuto l'opportunità di esplorare il disegno digitale e la modellazione 3D. Gli studenti esperti hanno guidato i partecipanti nella creazione di modelli tridimensionali, dimostrando come la tecnologia possa essere utilizzata in modo creativo. Questa attività ha suscitato grande entusiasmo, mostrando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.

Attività Motorie

In palestra, i bambini hanno partecipato a giochi e attività motorie che combinano ritmo e movimento. Queste attività non solo promuovono il benessere fisico ma favoriscono anche l'aggregazione sociale tra i ragazzi. I visitatori hanno potuto osservare come lo sport possa essere un mezzo per sviluppare abilità sociali e lavorare in squadra.

Inclusione e Educazione Civica

Un aspetto fondamentale dell’offerta formativa della Fermi è rappresentato dal laboratorio “Fare per Essere”, un'iniziativa dedicata all'inclusione. Durante l'Open Day, famiglie e nuovi alunni sono stati informati sugli obiettivi formativi che mirano a valorizzare le differenze individuali, permettendo a ciascuno di esprimere le proprie potenzialità in un ambiente accogliente.

Inoltre, è stato allestito un angolo espositivo dedicato all’Educazione Civica, dove sono stati presentati elaborati realizzati dagli alunni. Questo spazio ha offerto una visione delle tematiche affrontate in classe, sottolineando l'importanza della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale.

Un Ringraziamento Speciale

Un'importante occasione per tutti

L'Open Day della scuola secondaria "Fermi" si è rivelato un'importante occasione per conoscere più a fondo le esperienze educative offerte dalla scuola. Il corpo docente si impegna quotidianamente per fornire un'educazione completa che spazia dalla letteratura alla tecnologia, dall'arte al benessere fisico. È stato un momento prezioso di interazione tra famiglie, studenti e insegnanti, volto a far conoscere le opportunità formative disponibili.

Un sentito grazie va a tutti coloro che hanno partecipato all’evento e in particolare a chi ha dedicato tempo ed energie per organizzare e animare questa giornata speciale. La Scuola "Fermi" continua a dimostrare il suo impegno verso una formazione inclusiva e innovativa, preparando i giovani ad affrontare le sfide del futuro con competenza e creatività.