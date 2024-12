Open day nelle scuole del territorio: è il turno della primaria di Pontevecchio

È ormai tempo di open day nelle scuole del territorio di Magenta di ogni ordine e grado. In questo periodo dell'anno, infatti, le famiglie con bambini in fase di passaggio da un ciclo di studi all'altro cominciano a guardarsi intorno. La scelta dell’avvenire dei bambini rappresenta, infatti, sempre un grande passo che va affrontato al meglio.

Open day alla primaria di Pontevecchio

In quest’ottica, la scuola primaria statale Carlo Lorenzini della frazione di Pontevecchio, facente parte dell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, si apre alle famiglie in occasione della scuola aperta, proprio per far conoscere la propria offerta formativa. L’open day si terrà sabato 14 dicembre a partire dalle 9.30 nell'atrio della scuola e non occorre la prenotazione. Durante l'appuntamento verrà illustrata quella che è la missione educativa che anima da sempre la scuola di Pontevecchio, spiega la docente Nicoletta Baroni:

"Cercare di essere e di mantenersi sempre Scuola di qualità, capace di coniugare tradizione e innovazione e di aiutare i bambini rendendoli protagonisti del proprio percorso di crescita e fornendo loro gli strumenti fondamentali per orientarsi e per vivere nel mondo che li attende".

La mattinata di sabato sarà l'occasione per i genitori e i futuri alunni di visitare gli spazi, conoscere i docenti, sperimentare le attività e familiarizzare con la nuova scuola. Alunni tutor accoglieranno e guideranno i bambini che vorranno partecipare a laboratori attivi suddivisi in aree tematiche, tutti coinvolgenti, accattivanti e inclusivi. I bambini sperimenteranno delle attività che nei metodi e nei contenuti rispecchiano il lavoro quotidiano che si attua alla scuola primaria. Si alterneranno bellissimi e animati laboratori: lettura, coding, educazione motoria, inglese, arte e tecnologia e scienze.