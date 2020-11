(Nella foto Maria Zanzottera, Onofrio Manelli e Sara Bettinelli)

Nuovo polo scolastico nell’area ex Belloni a Inveruno

Sottoscritto oggi, venerdì13 novembre, il contratto fra Comune di Inveruno e Manelli Impresa srl per la costruzione del nuovo polo scolastico di via IV Novembre. Soddisfatta il sindaco Sara Bettinelli perché in un momento così complicato si è riusciti a concretizzare l’obiettivo di consegnare i lavori per la realizzazione della nuova scuola.

L’impresa Manelli srl ha sede a Monopoli (Ba) e ha oltre 40 anni di esperienza di cantieri nazionali e internazionali. Il cantiere sull’area ex Belloli partirà in dicembre con l’abbattimento dei manufatti ancora esistenti sull’area e riferiti alla vecchia fabbrica dell’olio.

