Nuovo polo scolastico: giovedì la cerimonia di posa della prima pietra

L’attesa sta finalmente per terminare. È stata programmata per giovedì 20 febbraio, alle ore 11, la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo scolastico di Boffalora sopra Ticino: l’infrastruttura che ridisegnerà il volto delle medie Indro Montanelli - aggiungendo a esso anche un plesso della primaria - e più in generale del sistema scolastico boffalorese.

Polo scolastico: giovedì la posa della prima pietra

Con una superficie complessiva di 8.500 metri quadrati, l’edificio è stato pensato per adattarsi appieno alle esigenze richieste dalla nuova didattica Dada, da più di un anno in via di sperimentazione nel plesso con ottimi risultati sia in termini di apprendimento dei ragazzi che di soddisfazione dei docenti.

Una volta terminata, la struttura potrà contare su una nuova palestra, una nuova mensa, una biblioteca didattica, spazi aperti per le attività non scolastiche e laboratori di scienze, lingue, arte, musica e teatro. L’intero complesso sarà inoltre a basso impatto energetico e totalmente interconnesso per consentire l’implementazione della didattica digitale.

La realizzazione dell’opera, dal costo di circa 9 milioni e mezzo di euro su un quadro economico complessivo di 11 milioni, è stata resa possibile da un maxi finanziamento di 8 milioni e 700mila euro concesso dalla Regione Lombardia nel contesto del bando regionale «Spazio alla scuola». Nello specifico, il progetto del polo scolastico boffalorese è risultato 11esimo su 49 progetti ammessi al bando.

Nella serata giovedì 13, il sindaco Sabina Doniselli ha incontrato i genitori degli alunni dell’istituto per presentare il progetto della nuova scuola. Alla cerimonia del 20 saranno presenti, oltre al primo cittadino, la dirigente scolastica Alessandra Moscatiello, l’impresa costruttrice Bottoli che realizzerà l’edificio e l’assessore regionale all’Istruzione Simona Tironi.