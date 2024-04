Nuova scuola e tanti progetti per Terrazzano

Una serata all'oratorio di Terrazzano di Rho per spiegare il progetto della nuova scuola che sarà realizzata grazie al Pnrr

Cinque aule per le classi, 2 aule per i bambini con fragilità, 4 laboratori, una sala polifunzionale e un refettorio

«La scuola si svilupperà su un unico livello con una superficie di 1.370 metri quadrati. Avrà uno spazio Agorà, cinque aule per le classi, due aule dedicate ai bambini con qualche fragilità, quattro laboratori, una sala polifunzionale e un refettorio. Il progetto, al via nei prossimi giorni, prevede 546 giorni di lavori, costerà 3.238mila euro. La scuola dovrebbe essere pronta per l’anno scolastico 2025- 2026 e sarà intitolata a Sante Zennaro, l’eroe di Terrazzano.»

Il sindaco Andrea Orlandi: "Da anni qui non si vedevano investimenti importanti"

E’ iniziata con queste parole pronunciate dal sindaco Andrea Orlandi la serata di presentazione, svoltasi mercoledì sera nel salone dell’oratorio, dei progetti legati al Pnrr che interesseranno la frazione rhodense.

«Quella di Terrazzano è una comunità bella, con una solida identità - ha detto il primo cittadino - Da anni qui non si vedevano investimenti importanti, ora uno dei progetti di Rho la città che cambia rappresenta una novità significativa e riguarda proprio la vostra frazione».

Il Sindaco Orlandi ha ricordato la richiesta del Centro Anziani di poter mantenere la propria sede:

«Abbiamo richiesto di poter mantenere parte della vecchia scuola destinata a demolizione. Attendevamo una risposta entro questo incontro pubblico, ma purtroppo non è arrivata. Non abbiamo dogmi, cerchiamo di trovare insieme a voi la strada migliore in un contesto, quello del Pnrr, caratterizzato da una notevole rigidità a livello di regole».

L'assessore Brognoli: "Abbiamo pensato a un miglioramento, spazi più moderni e anche una palestra"

Dopo le parole del sindaco l’assessore ai lavori pubblici Emiliana Brognoli che è entrata nel dettaglio del progetto.

«La scuola Sante Zennaro è fortemente ancorata al territorio – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici edifici Emiliana Brognoli, ricordando l’impegno della dirigente Annapaola Menotti e dell’ingegner Daniele Forcillo. Abbiamo pensato a un miglioramento, dal momento che nella sede attuale mancano una palestra e spazi didattici moderni. Ci siamo mossi in un contesto competitivo: nel 2020-2021 erano candidati 550 progetti in tutta Italia, tra le 15 scuole finanziate in tutta la Lombardia c’è questa. L’idea di base è figlia di un confronto tra pedagogisti, esperti e architetti che hanno definito la scuola del futuro, parlo di Stefano Boeri, Cino Zucchi, Renzo Piano. Era una scommessa di rinascita nel mezzo della pandemia, adesso il cambiamento va reso operativo».

La scuola avrà doppio ingresso: da via Dalmazia, come oggi, e da via don Bianchi

«Una scuola ha un tempo di vita pari a 50-60 anni. L’edificio attuale risale al 1964 ed è stato ampliato negli anni Ottanta. Oggi presenta carenze di organizzazione e necessità di una palestra. Il progetto si svilupperà nell’area comunale adiacente alla scuola esistente: prima si costruisce e poi sarà abbattuta la vecchia sede, evitando disagi per i trasferimenti. Ringrazio la dirigente e il corpo docenti per il confronto e i suggerimenti: le aule per i più fragili sono frutto di un ragionamento avviato con loro».

La scuola avrà doppio ingresso: da via Dalmazia, come oggi, da via don Bianchi, cosa che permette di suddividere i flussi di traffico. Sono previsti interventi sulle vie don Bianchi, Monviso e Friuli.