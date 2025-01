Al Campus scuola futura di Roma protagonista anche il Liceo di Arconate e d'Europa con Mattia Pisoni che ha partecipato al Cycling e data cup.

Mattia Pisoni del Liceo di Arconate protagonista del Cycling e data cup

Si è concluso ieri, 15 gennaio, il campus "Scuola Futura", evento organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si è svolto dal 13 al 15 gennaio nelle prestigiose sale del Ministero in viale Trastevere a Roma.

La manifestazione ha visto la partecipazione di centinaia di studenti, docenti e dirigenti scolastici, impegnati in attività formative e didattiche innovative. Questo evento ha messo in evidenza il talento e l’ingegno delle scuole italiane, impegnate a rispondere alle sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Il laboratorio di ciclismo indoor

Tra i momenti più significativi della manifestazione, ha spiccato la partecipazione dello studente Mattia Pisoni del Liceo di Arconate e d’Europa, accompagnato dal prof. Antonio Vito Vignola, al laboratorio "CYCLING & DATA CUP". Questo laboratorio ha unito il ciclismo indoor e l'analisi dei dati sulla performance fisica, offrendo agli studenti l’opportunità di esplorare il connubio tra sport e tecnologia. Marco Rossi ha avuto modo di dimostrare le sue competenze in questo innovativo ambito, mettendo in pratica quanto già appreso durante l’evento “Futura Savona”, nel quale si era distinto.

In merito alla partecipazione di Mattia Pisoni, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e d’Europa, dott. Emanuele Marcora, ha dichiarato: «La partecipazione di Mattia Pisoni al laboratorio "CYCLING & DATA CUP" è un esempio concreto di come il nostro Liceo riesca a coniugare l’impegno scolastico con la valorizzazione delle competenze STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica). Il nostro curriculum scolastico è progettato per mettere i ragazzi in condizione di sviluppare competenze trasversali, che spaziano dalla matematica alla tecnologia, e di applicarle anche in contesti pratici come quelli sportivi. Mattia è la dimostrazione che è possibile conciliare attività agonistica e impegno scolastico».

Proposti numerosi laboratori agli studenti

Durante le tre giornate dell’evento, che hanno avuto luogo nelle sale storiche del Ministero, sono stati proposti numerosi laboratori e percorsi formativi su temi come scienze, nuove tecnologie, arte, sport, gastronomia, mobilità e comunicazione, tutte aree in cui le scuole italiane stanno portando avanti esperienze innovative nell’ambito del PNRR e delle agende strategiche del Paese. Non sono mancati anche spazi per la formazione dei docenti, con focus su intelligenza artificiale, STEM e tecnologie integrate nella didattica.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato il campus nella giornata di mercoledì 15 gennaio, incontrando i partecipanti e apprezzando le buone pratiche presentate durante le attività, che hanno dimostrato l’alta qualità e la capacità di innovazione delle scuole italiane.

Concludendo il campus, l’iniziativa "Scuola Futura" ha confermato il suo ruolo cruciale nell’incoraggiare la crescita delle competenze degli studenti e nell’affrontare le sfide educative del futuro, con un focus particolare sull'integrazione di tecnologie avanzate nella didattica e nella vita scolastica.