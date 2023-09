L'Itet Maggiolini in finale nazionale di Calcio a 5

L'istituto ITET MAGGIOLINI di Parabiago in finale per il titolo di campione Italiano 2023 di Calcio Studentesco.

L'Itet Maggiolini in finale di calcio a 5

Da martedì 26 a giovedì 28 oltre 400 studenti in rappresentanza delle 20 Regioni scendono in campo per l’edizione 2023, la prima post pandemia. Annullata la sfilata di martedì per lutto nazionale in Onore del Presidente Napolitano, la cerimonia di apertura è stata "soft" priva di ogni celebrazione.

La fase finale ha visto LA LOMBARDIA primeggiare nella competizione con l'ISTITUTO MAGGIOLINI di Parabiago, che dopo essersi liberata agevolmente di CALABRIA (6-1) e PIEMONTE (3-2), hanno affrontato ai quarti di finale il TRENTINO ALTO ADIGE (1-1) battendolo ai rigori.

La Semifinale di oggi è stata una passeggiata contro l'UMBRIA (3-0) e domani alle 15 a Palermo, la LOMBARDIA affronterà l'ABRUZZO per il titolo Nazionale al PALA ORETO.

La sfida finale contro l'Abruzzo

I ragazzi di Mister Gallo e Mrs Morlacchi sono arrivati a Palermo vincendo i campionati Provinciali e poi quelli Regionali svolti nello scorso maggio in quel del PALA1 di Milano, come miglior scuola di tutta la Regione Lombardia.

All'ISTITUTO "MAGGIOLINI" di Parabiago il merito, attraverso la programmazione con le materie curriculari, di essere arrivato in fondo a questa competizione, come anche avvenuto per altre discipline sportive, con il supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha coordinato la trasferta Siciliana.