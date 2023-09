L'istituto Itet Maggiolini di Parabiago è Vice campione d'Italia nei Campionati Nazionali Studenteschi di Calcio a 5.

L'Itet Maggiolini è vicecampione d'Italia di calcio a 5

Nella finale per il primo posto l'Abruzzo, rappresentato dal Liceo “Virtuto-Pollione” di Avezzano (AQ) ha avuto la meglio sulla squadra lombarda di Parabiago.

I giocatori del "MAGGIOLINI" sono arrivati alla finale con il loro "bomber" e capitano e Abdel Frattini non in perfette condizioni, infortunatosi nella semifinale, che ha dovuto vedere la partita dei suoi compagni dalla panchina.

La gara su 4 tempi da 15 minuti: dopo un primo tempo chiuso sul 4-1 per gli Abruzzesi, nel secondo si arrivava sul 5-3, nel terzo tempo illusione sul 5-4 per poi terminare sul 6-4 per gli Abruzzesi.

L'ultimo quarto quello decisivo, la LOMBARDIA si portava fino sul 7-6 , ma gli Abruzzesi tenevano palla fino al triplice fischio che dava loro il titolo Italiano.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il percorso fino alla finale

La fase finale ha visto LA LOMBARDIA primeggiare nella competizione con MAGGIOLINI di Parabiago, che dopo essersi liberata agevolmente di CALABRIA (6-1) e PIEMONTE (3-2), hanno affrontato ai quarti di finale il TRENTINO ALTO ADIGE (5-4) e battendo l'UMBRIA (3-0) in semifinale.

Rimane l'amaro in bocca per la finale persa, ma l'esperienza dei ragazzi del "MAGGIOLINI" rimane unica, con l'impresa di portare la LOMBARDIA nuovamente in finale dopo anni e dopo che il torneo era stato sospeso per la pandemia.

A parte la delusione, alla squadra del MAGGIOLINI, comunque, il premio come Fair Play come squadra più corretta di tutto il torneo.