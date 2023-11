L'Istituto Bernocchi stilerà il piano di spostamenti casa-scuola del comune

È stata assegnato all’Istituto scolastico Antonio Bernocchi di Legnano il supporto gratuito per la redazione del piano di spostamento casa/scuola.

L'Istituto Bernocchi stilerà il piano spostamenti casa-scuola

L’opportunità era stata offerta dal Comune di Legnano con un avviso pubblico lanciato alla fine di agosto aperto ad aziende e istituti scolastici con sede o un’unità operativa nel territorio di Legnano e un numero di dipendenti in questa stessa sede non inferiore alle 100 unità.

Quella dell’istituto Bernocchi è stata l’unica candidatura pervenuta. L’iniziativa, che rientra fra le azioni de “L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile”, prevede l’assegnazione al beneficiario di un supporto tecnico e della “formazione on the job” del proprio Mobility Manager sulla redazione del piano forniti dall’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (Isfort) di Roma per un valore di quasi 8mila 600 euro oltre IVA.

Il commento dell'assessore Berna Nasca

«Ci fa piacere assegnare a un istituto scolastico la realizzazione di un piano che -voglio ricordarlo- è obbligatorio per legge, ma di cui in pochissimi, al momento, sono dotati -sottolinea l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca. Questo lavoro, oltre che strumento utile per comprendere abitudini ed esigenze legate agli spostamenti di studenti e dipendenti e studiare le azioni da mettere in campo, sarà anche un veicolo importante per diffondere la cultura della mobilità sostenibile, che è uno degli obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030. Potrebbe nascere, inoltre, un’interessante collaborazione, per le attività da svolgere, con il Comune di Legnano che sta per dotarsi, a sua volta, del Piano di spostamento casa – lavoro. Le misure del piano che, dato il considerevole numero di studenti e dipendenti dell’istituto, potranno porteranno benefici alla città in termini di minor traffico veicolare a motore e di minori emissioni».

Da ricordare che l’istituto Bernocchi conta circa 250 dipendenti e una popolazione scolastica di quasi 1.600 studenti e che, data la prossimità con l’istituto superiore Dell’Acqua, quest’ultimo potrebbe beneficiare di alcune misure che conterrà il piano allargando così la platea dei destinatari.

“L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile” è un progetto cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro.