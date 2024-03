L'Isis Bernocchi ottiene l'accreditamento Erasmus +

L’ISIS Bernocchi di Legnano è tra gli istituti che hanno ottenuto l’accreditamento Erasmus+, programma che consente di accedere a finanziamenti per progetti di mobilità internazionale per studenti e docenti.

L'Isis Bernocchi di Legnano ottiene l'accreditamento Erasmus +

Ai fini della candidatura, l’Istituto ha presentato una strategia a lungo termine per potenziare l’internazionalizzazione dei suoi percorsi, che ha ottenuto una valutazione di 86/100.

Per tutta la durata dell’accreditamento, fino al 2027, la scuola potrà partecipare ai bandi per il finanziamento di singole attività. Gli studenti avranno l’opportunità di vivere esperienze di mobilità di gruppo o individuali, di breve termine o di lunga durata, fino a un anno, per svolgere un periodo di studio presso una scuola europea o un tirocinio presso un’organizzazione pertinente. Diverse le occasioni anche per gli insegnanti, che potranno essere coinvolti in percorsi di affiancamento e attività di insegnamento presso scuole partner europee, corsi, seminari e attività di formazione, sia in presenza, sia online.

Il potenziamento dello studio delle lingue

Il potenziamento dello studio delle lingue è uno degli obiettivi prioritari che animano l’offerta formativa del Bernocchi, che comprende, tra l’altro, corsi extracurriculari per alunni in preparazione agli esami per le certificazioni linguistiche Cambridge, livelli B1 e B2. Dall’anno prossimo, grazie ai finanziamenti del PNRR, questi corsi saranno ampliati e aperti anche ai docenti.