Libri di testo, Bareggio rinnova l'adesione al progetto Giraskuola

L’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha rinnovato l’adesione al progetto Giraskuola anche per i prossimi due anni scolastici. Si tratta di una piattaforma digitale che consente agli utenti di mettersi in contatto in maniera agevole e gratuita per effettuare direttamente fra di loro la vendita, il prestito o la donazione di libri di scuola e materiale scolastico.

Libri di testo, Bareggio aderisce all'iniziativa Giraskuola

A entrare nel dettaglio del progetto ci ha pensato l'assessore con delega all'Istruzione Franco Capuano:

«Lo scambio di libri e materiale usato è una buona pratica da attuare sia a beneficio del bilancio famigliare in cui le spese scolastiche, specialmente nel mese di settembre, incidono notevolmente, sia tenuto conto della finalità educativa, correlata al rispetto dell’ambiente e alla cultura del riutilizzo».

Per accedere al servizio occorre registrarsi, dopodiché si potranno consultare le liste del materiale

scolastico e dei libri adottati dalle classi degli istituti che si trovano nei Comuni che aderiscono a Giraskuola. Una volta individuato il titolo si può mettere in vendita o acquistare: la piattaforma metterà in contatto l'acquirente e il venditore, che a loro volta definiranno i termini dell'acquisto.

Il link da utilizzare per le famiglie di Bareggio è https://www.giraskuola.it/comuneAderente/Details/Bareggio.

Sull'iniziativa è intervenuto anche il sindaco Linda Colombo: