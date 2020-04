Le voci degli studenti abbiatensi in due ebook gratuiti

Le opere scritte dagli studenti di Abbiategrasso durante un corso di scrittura pubblicati in due ebook gratuiti

Due ebook gratuiti con le opere degli studenti del Bachelet e del Terzani

Liberi di esprimere sé stessi, i propri pensieri, valori e sentimenti grazie alla scrittura. Un mezzo potente che i giovani studenti dell’Iis Bachelet e della scuola secondaria Correnti dell’istituto comprensivo Terzani di Abbiategrasso hanno imparato a conoscere meglio grazie al laboratorio di scrittura creativa tenuto da Francesca Civardi, autrice e sceneggiatrice abbiatense. Un progetto accolto con grande entusiasmo dai docenti che hanno aderito e dai dirigenti dei due istituti scolastici che ci hanno creduto. Il risultato sarà a breve disponibile per tutti.

A metà aprile usciranno infatti due ebook gratuiti per Kindle contenenti i racconti realizzati dagli studenti. «Able to dream. Racconti brevi e altre storie» è il titolo dell’opera degli studenti del Bachelet, «Correnti per volare» è invece quello degli alunni del Terzani.

