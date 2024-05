Le studentesse del Marcora in passerella con le loro creazioni

Modelle delle loro stesse creazioni. Sul palcoscenico del cinema teatro Brera di Inveruno hanno sfilato le studentesse del corso Moda dell’Istituto di istruzione superiore Marcora, fra gli applausi del pubblico.

Le aspiranti stiliste del Marcora diventano modelle per una sera

Una sfilata dove le ragazze delle classi terze, quarte e quinte hanno avuto modo di esplicitare il proprio percorso formativo. Le classi quinta A e quinta F, sotto la guida rispettivamente delle docenti Giuseppa Dell’Anna e Serena Brigante, hanno presentato stupendi abiti da sposa, un inno all’alta sartoria italiana, dove ogni dettaglio è stato raccontato con dovizia di particolari in un gioco di bagliori e di linee cangianti.

La terza A, sempre seguita da Brigante, ha dato vita al tubino rivisitato nei dettagli, ispirato alla figura di Audrey Hepburn, e interpretato non solo nella sfilata ma anche nella performance del ballo dell’alunna Arianna Marangotto che ha ricordato il film "Colazione da Tiffany".

La quarta A, sotto la guida di Dell’Anna, ha voluto raccontare la variante dello stesso abito, quasi una sorta di gemellaggio nel quale si è voluto esternare l’amore per la grazia del duplicato e della rivisitazione del piccolo dettaglio.

Non solo moda ma anche riflessione su temi sociali incisivi

Oltre agli abiti, la serata ha visto momenti di musica e monologhi di riflessione preparati da Valentina La Gala (docente di Progettazione e Storia dell’arte) su temi sociali incisivi: violenza contro le donne e imparare ad ascoltare la vita.

Ringraziamenti sono andati al dirigente scolastico Antonio Zito, alla vicepreside Lucia Di Leo per la disponibilità; al sindaco Sara Bettinelli per il supporto; alle alunne Aurora De Vecchi per la gestione della sfilata, Giulia Noto per la canzone, Michelle D’Aquino presentatrice, Maddalena Silerio per la performance finale. Un grazie è stato rivolto anche a Patrizia Cesareo per il supporto tecnico, a tutte le alunne per la loro compostezza ed eleganza.