Le scuole danno “Voce alla pace”

L’iniziativa si è svolta venerdì 4 aprile con eventi diversificati tra spettacolo e lavoro manuale nei comuni di Garbagnate Milanese e Arese ed hanno coinvolto tutti i ragazzi del liceo scientifico e artistico.

Un migliaio di studenti

Quella di venerdì era è stata la Giornata della pace fondamentale per il liceo scientifico e artistico Russell-Fontana di Garbagnate e Arese. L’evento aveva per titolo “Voce alla Pace”. Migliaia di studenti hanno assistito (a turno) ad uno spettacolo al Teatro Italia e all’Auditorium Aldo Moro per riflettere in modo profondo sui comportamenti che generano pace e serena aggregazione. L’iniziativa era programmata con vari eventi per dire “noi allievi vogliamo dare voce ai gesti di pace”. Al Teatro Italia nella mattinata è andato in scena un monologo psicologicamente toccante dal titolo “Semi” di Stefano Panzeri che raccontava storia di ingustizia. Il Teatro porta 500 poltrone quindi gli studenti di Garbagnate hanno dovuto partecipare a turno. Gli allievi del liceo Fontana hanno assistito invece ad uno spettacolo dal titolo “Schianti” all’Auditorium Aldo Moro di Arese

Per pensare come costruire i rapporti interpersonali

Una azione di sensibilizzazione e prevenzione verso tutte quelle azioni che potrebbero potenzialmente danneggiare le relazioni umane. “Una giornata che ha l’obiettivo di far riflettere sia sul rispetto in generale verso i diritti che ognuno possiede e porta con se sin dalla nascita - ha spiegato la professoressa Tiziata Barbuto tra le tante insegnanti che hanno accompagnato gli allievi – Un momento finalizzato ad abituare i ragazzi alla crescita condivisa con le persone. Abbiamo pensato a dei laboratori speciali che non fanno parte del consueto programma scolastico, coadiuvati dai docenti presenti durante le lezioni con una serie di proposte. Questo spettacolo, chiamato Semi è stato un momento per pensare alla convivenza civile e democratica e per imparare il rispetto dell’altro e alla possibilità di vivere avendo riguardo ai momenti che nascono insieme agli altri tentando di seminare il bene per un futuro migliore”

La biciclettata

Nella stessa giornata è stata organizzata anche una splendida biciclettata per le strade di Garbagnate, Bollate e Arese con la spinta della mattinata di sole dal titolo: “Paciclisti: staffetta per la pace” partita dall’auditorium di Arese e terminata all’auditorium della scuola media Galileo Galilei