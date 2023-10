L'associazione Lo.Ca. ha premiato cinque studenti del Liceo Bramante

L'associazione Lo.Ca. 4 students" ha premiato cinque studenti del Liceo Bramante di Magenta per i loro risultati scolastici.

“Lo.Ca. 4 Students” è una associazione nata circa un anno fa con l’intento di tenere vivo il ricordo della

prof.ssa Lorenza Cardani, docente del Liceo Bramante di Magenta, capace di rendere la matematica tanto “Loca” quanto rigorosa, che tanto ha dato durante la sua vita per gli studenti e la scuola. Lo scopo dell’associazione è quello di continuare il suo lavoro, attivandosi per premiare gli alunni meritevoli e sostenendo gli studenti in difficoltà nel loro percorso scolastico.

Venerdì 13 Ottobre sono stati premiati cinque alunni della prof. Cardani che hanno sostenuto la maturità lo scorso Luglio e che hanno conseguito votazioni eccellenti. Il premio totale di € 2.500, potrà essere speso per acquistare libri, per pagare tasse universitarie, per un viaggio studio e per qualsiasi bene e strumento utile alla crescita e formazione personale ma anche per acquistare una bicicletta (questa è la scelta Loca..).

La serata aperta dal videomessaggio

La serata è stata aperta dal video messaggio del TESTIMONIAL dell’Associazione, Simone Barlaam, nuotatore pluricampione, recordman mondial ed olimpico ed eletto ATLETA PAROLIMPICO MONDIALE del 2023, ma anche ex alunno della prof.ssa Cardani. Gli interventi, gli aneddoti ricordati hanno mostrato una grande commozione ma anche una grande gioia delle persone presenti in sala, ciò ha confermato l’affetto che in tanti hanno avuto per la professoressa e la voglia di lavorare per continuare a tenere viva la sua volontà di impegnarsi per gli studenti. Questa non è la prima iniziativa dell’associazione, alla fine del 2022, su idea del presidente dell’associazione, prof. Roberto Colombo, sono state realizzate delle semplici t-shirts con un disegno eseguito da Lorenza sul suo tablet utilizzando solamente il suo dito.

Le t-shirts sono state distribuite presso il negozio GANESH Abbigliamento a Magenta da Aurora che ha dichiarato:

“Ho conosciuto Lorenza come cliente ma subito è diventata un’amica, sempre sorridente e disponibile. Quando Roberto mi ha fatto la proposta ho subito accettato senza esitazione non pensando ad un successo di questo tipo. Sentendo le parole delle persone che sono venute in negozio e, soprattutto, la commozione e il trasporto degli alunni e dei genitori che la descrivevano, ho capito che avevo fatto la scelta più giusta; spero che il ricavato possa contribuire in futuro ad aiutare chi ha delle difficoltà nell’affrontare in modo adeguato il suo percorso scolastico”.

Ora i componenti dell’associazione stanno lavorando per proporre altre interessanti iniziative attraverso cui raccogliere fondi da devolvere agli alunni delle nostre zone. A tale scopo chiunque può fare una donazione o un’offerta contattandoci attraverso loca4students@gmail.com che andranno ad aiutare i nostri studenti. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione di Magenta e tutte le persone intervenute alla presentazione, ci auguriamo di riuscire a ripetere e magari migliorare eventi di questo tipo in modo da sostenere il maggior numero di alunni possibile, mantenendo sempre vivo il ricordo della prof.ssa Cardani.