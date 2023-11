Laboratori di educazione civica contro la violenza

Il tema della violenza contro le donne è approdata anche nelle scuole di Vittuone attraverso una serie di iniziative.

A parlare del progetto è stata l'assessore all’Istruzione, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili Elena Comerio:

"In questi giorni il tema di introdurre nelle scuole ore di formazione contro la violenza, in particolare quella di genere, ha suscitato molti consensi, in seguito ai recenti tragici fatti di cronaca. In questo senso ritengo utile sottolineare che in’un ottica di prevenzione delle problematiche connesse alla violenza sociale, nel Piano di Diritto allo Studio e dell’Assessorato all’Istruzione, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili, è già il secondo anno che l’Amministrazione Comunale finanzia i laboratori di educazione civica per le quinte classi della Scuola primaria e le classi della Scuola secondaria di primo grado".