Si chiama Didattica per Ambiti Di Apprendimento, in breve Dada, ed è il nuovo metodo educativo che verrà implementato nella scuola media Indro Montanelli di Boffalora a partire da questo anno scolastico 2023/2024.

La scuola riparte... come i college americani

Una novità non solo per Boffalora ma per tutto il Magentino-Abbiatense, come sottolinea la professoressa Rosy D’Anna, coordinatrice dell’istituto:

«La nostra scuola è tra le prime del territorio ad accingersi a sperimentare questo nuovo modello didattico, basato sugli insegnamenti del pedagogista americano John Dewey».

Si tratta di un modello organizzativo simile a quello storicamente in uso nelle scuole statunitensi dove, spiega la professoressa, ogni materia ha la sua aula tematica. In tal modo dunque gli studenti non saranno costretti a rimanere in un unico spazio per tutta la giornata ma si sposteranno di aula in aula a seconda della lezione che avranno in quell’ora.

«Grazie alla personalizzazione delle aule – prosegue – gli alunni potranno trovare un ambiente di apprendimento più flessibile e consono alle loro esigenze rispetto all'organizzazione tradizionale. Vengono inoltre incoraggiate la collaborazione, l'interazione e un maggior senso di comunità tra i ragazzi».

Le parole del sindaco Doniselli

Questa nuova proposta didattica, presentata ufficialmente ai genitori nella giornata di ieri, giovedì, va inoltre letta come un’anticipazione di quello che sarà l’assetto organizzativo del futuro polo scolastico di Boffalora.

«In questi mesi estivi abbiamo lavorato intensamente con il progettista, la preside e con i coordinatori di istituto. Una progettazione partecipata che continuerà nei prossimi mesi coinvolgendo anche studenti e famiglie», precisa il sindaco Sabina Doniselli.

Per l’amministrazione boffalorese l’implementazione del Dada rappresenta sicuramente una sfida, specie se rapportata al classico modello scolastico italiano; tuttavia i potenziali vantaggi insiti in esso, nonché l’occasione di poterlo applicare in un edificio di nuova concezione come quello previsto a Boffalora, contribuiscono a renderlo: