La riqualificazione del fiume Olona spiegata agli studenti

Nei giorni scorsi, le classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Pero hanno partecipato a un incontro informativo nell’ambito del percorso che porterà gli studenti a conoscere meglio il fiume Olona e i progetti che riqualificheranno l’area attorno ad esso.

Un percorso informativo per gli studenti sul fiume Olona

L’incontro con l’Istituto comprensivo rientra nel proseguimento del percorso partecipativo proposto dal Comune di Pero sulla Variante al PGT, che ha come focus specifico il fiume Olona e che prevede anche quest’anno, a fine maggio, un momento di restituzione pubblica del loro lavoro.

All’incontro ha partecipato Marco Pezzetta, Direttore del Consorzio Davo (Distretto Agricolo della Valle del Fiume Olona), che ha raccontato ai ragazzi la storia del fiume Olona quale fiume di civiltà, dai tempi degli aborigeni ad oggi, mettendo in luce l’evoluzione della funzione e del suo ruolo nel tempo: come strumento di difesa, come fornitore di acqua per Milano a seguito della sua deviazione, per il trasporto merci, per azionare i mulini e i telai del cotone. Il fiume Olona è stato la principale fonte di energia per la rivoluzione industriale, prima di essere “abbandonato” dell’uomo e diventare, conseguentemente, un collettore di scarichi industriali e oggetto di tombinatura. Eppure, portare al centro dello sviluppo delle

aree verdi il recupero dell’Olona è un obiettivo fondamentale per migliorare la fruibilità e la salubrità dell’ambiente che viene vissuto ogni giorno dai cittadini. Fortunatamente, di recente, il fiume è tornato ad essere considerato come una preziosa risorsa da rispettare e valorizzare.

Gli interventi previsti sul percorso

Proprio in questa direzione vanno gli interventi che il Comune ha deciso di realizzare lungo il corso del fiume, in territorio di Pero: a mostrarli agli studenti è stata Sara Pivetta. L’architetto paesaggista ha illustrato la Green Line, ovvero il progetto che, grazie alla riqualificazione delle sponde, alla realizzazione di percorsi di mobilità dolce e alla creazione di nuove aree di fruizione per i cittadini, intende riqualificare la sponda sud del fiume, nel tratto che da via Curiel raggiunge l’ecodotto di Cerchiate. I lavori procedono come da cronoprogramma: a breve, il primo tratto sarà completato, mentre i lavori del verde, della passerella e della pista sul secondo tratto avanzano parallelamente. Nel mese di aprile, gli

studenti avranno occasione di visitare il cantiere, assistere ad alcune lavorazioni della pavimentazione e vedere la parte naturalistica lungo il fiume.

L’architetto Pivetta ha anche mostrato agli studenti il progetto di riqualificazione del parco sportivo di via Risorgimento, a nord del fiume Olona e fino ad oggi poco utilizzato. Gli obiettivi che si intende raggiungere sono: il rafforzamento delle connessioni interne ed esterne all’area con nuovi percorsi; la creazione di funzioni specifiche come una palestra all’aperto, piste di pumptrack, percorso di jogging, area sgambamento cani; la piantumazione di nuovi arbusti; la valorizzazione dell’area con infografiche specifiche.