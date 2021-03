La protesta dei genitori contro la Dad si allarga

La protesta dei genitori (in particolare delle mamme) contro la Dad che da domani, con l’introduzione della zona rossa, riguarderà le scuole di ogni ordine e grado, si allarga.

La protesta contro la Dad

Linda, Laura, Francesca, Sara, Cinzia, Pamela, Gaia, Donatella, Alessandra e Daniela questa mattina, domenica 14 marzo 2021, hanno dato il via concretamente “al coro dei voci dei bambini che sono stati privati del loro diritto di crescere imparando nonostante il pieno rispetto dei protocolli attuati a scuola”.

Una protesta pacifica e silenziosa esplicitata dai disegni dei bambini affissi al cancello delle scuole primarie Manzoni di Parabiago insieme allo striscione “La mia casa non è la scuola”.

“Come genitori crediamo fortemente nell’importanza di una didattica in presenza al fine di garantire a tutti i bambini le stesse opportunità – hanno continuato i genitori presenti – Ci auguriamo che il nostro appello venga supportato e divulgato il più possibile”.