La premiazione dei campioni di lettura e podcasting dell’Istituto Perlasca di Bareggio

Si è conclusa la sesta edizione del concorso per lettori "Un libro in un podcast", organizzato dall'Istituto Comprensivo Perlasca di Bareggio.

Il tema di quest'anno? Creare un podcast

Di fronte alla libreria “La Memoria del Mondo” di Magenta, gemellata con la scuola nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Io leggo perché”, i 12 finalisti sono stati premiati per i loro lavori.

Dal 2022 il concorso si divide in due categorie: scuola primaria - classi quarte e quinte - e scuola secondaria. La sfida lanciata per questa edizione agli studenti consisteva nel creare un podcast, ovvero un contenuto audio fruibile in rete, registrato attraverso pc o smartphone, arricchito con musiche ed effetti sonori.

"In questi ultimi anni, in cui i giovani guardano con interesse a youtuber e a contenuti multimediali, è sembrato agli organizzatori un bel modo per mettere a frutto le competenze digitali acquisite anche al di fuori dell’ambito scolastico" hanno sottolineato dalla scuola. E così è stato: più di 70 podcast sono giunti alla commissione esaminatrice composta dagli insegnanti di italiano dell’Istituto.

I premiati per la scuola primaria

Per la scuola primaria sono giunti primi ex aequo Lorenzo Caliari e Albert Timis di 5°C, rispettivamente con Dragon Hoops di G. Luen Yang e L’enigma della casa di C.Palombi. Al secondo posto Diane Jolie Locci (5°B) con I cacciatori di misteri. Le sfere del tempo di Geronimo Stilton. Terzo posto e premio della giuria popolare per Diego Bozzolino e Liam Liuzzi (5°D), con un classico della letteratura per ragazzi, Harry Potter e la pietra filosofale di J.K Rowling. Riconoscimenti anche per Rawen e Layal Ben Jouid di 5° e 4°C con Il bambino perfetto di A.Strada, Mattia Russo (4°C, Collodi) con A cavallo della scopa di B. Pitzorno e Shahinaz Moawad con Biancaneve.

E poi la scuola secondaria di primo grado

Tra i sei finalisti selezionati dalla giuria per la scuola secondaria di primo grado De Amicis, la vittoria è andata a Enrico Villarosa della 2°F, con un podcast sulle Cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio di C.S.Lewis. A seguire, il terzetto composto da Alice Ghidoli, Mattia Mazzillo e Lisa Oberti (3°A) con Wonder di R.J. Palacio; Emiliano Busnelli (2°C) con Ossidea di T. Bruno; Beatrice Bruzzone con La Storia infinita di M. Ende (2°F); Federico Dell’Acqua con La storia di Ulisse e Argo di M. Milani (2°A); Nicole Maggiolini (1°B), Il violino di Filo di M. Grimaldi, premio della giuria popolare.

Ma il progetto "Io leggo perché" continua

Dopo il concorso, il progetto "Io leggo perché" proseguirà nelle aule scolastiche con nuove letture da condividere e incontri con gli autori di narrativa per ragazzi: Roberto Morgese (per la primaria), Luigi Ballerini e Carlo Greppi (per la secondaria).