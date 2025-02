La Finanza a scuola per... fare lezione

La Guardia di Finanza di Legnano in cattedra all’ISIS Bernocchi per un incontro di educazione alla legalità economica

La Finanza a scuola

Nella mattina del 12 febbraio, studenti di classi seconde e terze dell’ISIS Bernocchi hanno partecipato a un incontro di educazione alla legalità economica tenuto dal tenente colonnello Biagio Maurizio Agosta, Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano.

Diversi i temi toccati dall’incontro, a partire da un chiarimento circa i concetti di spesa pubblica, contribuzione e imposte.

“La spesa pubblica di uno Stato serve a finanziare servizi pubblici come la scuola, gli ospedali, le infrastrutture, le Forze Armate - ha spiegato il Tenente Colonnello Agosta, che ha richiamato l’articolo 53 della nostra Costituzione, secondo il quale - ciascuno di noi, in quanto cittadino italiano ed europeo, è chiamato a contribuire alla spesa pubblica in base alle sue capacità economiche, attraverso il pagamento delle imposte.”

Il tenente colonnello ha dunque chiarito agli studenti la differenza tra imposte e tasse, spiegando come le prime servano appunto a finanziare le spese pubbliche, mentre le altre siano legate all’erogazione di un servizio specifico.

“Le imposte sono per esempio l’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’Ires, l’imposta sul reddito delle società, l’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive, e l’IVA, l’imposta sul valore aggiunto. Un esempio di tassa è invece la TARI, che è la tassa comunale legata al servizio di gestione dei rifiuti”, ha spiegato ulteriormente.

I comportamenti corretti

Quali sono dunque i comportamenti corretti che tutti, anche i più giovani, devono impegnarsi ad adottare per contribuire alle spese e aiutare lo Stato a mantenersi in salute?

“Chiedete sempre lo scontrino fiscale, quando fate i vostri acquisti scegliete siti sicuri e canali ufficiali, evitate i prodotti contraffatti e la pirateria audiovisiva. Tenetevi soprattutto lontano dalle sostanze stupefacenti - raccomanda il Tenente Colonnello Agosta - Come Guardia di Finanza, quale polizia economica e finanziaria a competenza generale, le nostre attività sono molteplici, siamo impegnati non solo sul versante delle entrate, ma anche in quelle delle uscite a tutela dei bilanci dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione europea nonché nel contrasto alla contraffazione dei marchi registrati, alla frode in commercio e al mercato delle sostanze stupefacenti. Se acquistate sostanze stupefacenti o prodotti contraffatti contribuite ad attività che finanziano la criminalità economico-finanziaria.”

L’incontro, che rientra tra i percorsi di educazione civica dell’Istituto, ha rappresentato anche l’occasione per un momento di orientamento. Il tenente colonnello Agosta ha anche accennato agli studenti delle opportunità di carriera nella Guardia di Finanza e della formazione necessaria per entrare a farne parte, citando in particolare l’Accademia di Bergamo (“Cinque anni di intenso studio e di formazione professionale e militare, al termine dei quali si consegue la Laurea Magistrale in Giurisprudenza ed il grado di Tenente) nonché la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila, che consente di conseguire al termine del triennio di formazione il grado di Maresciallo e la Laurea

triennale di Operatore Giuridico d’Impresa.