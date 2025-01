Istituto Rizzoli, gli studenti aprono le porte della scuola

Nella gelida mattinata di sabato 18 gennaio, i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria dell'Istituto A. Rizzoli di Pregnana hanno calorosamente accolto per l’Open Day gli studenti e i genitori delle scuole primarie del paese e del circondario.

Open day Istituto Rizzoli

Attraverso una macchina organizzativa complessa ma interamente gestita dagli alunni, gli ospiti sono stati accompagnati all’interno dell'Istituto, dove hanno potuto scoprire la scuola dai racconti di chi quotidianamente la vive da quasi tre anni. Ecco allora mostrarsi davanti agli occhi di genitori e bambini la parte relativa alle cosiddette educazioni: la performance di Body Percussion in auditorium, i canti nell’aula di musica, i modellini realizzati nelle ore di tecnologia, gli elaborati, le porte restaurate con la guida delle docenti di arte e integrate nel progetto educativo della scuola, e il resoconto dei lavori per l’orto didattico creativo. Non potevano mancare le aule dedicate alle lingue, che offrivano anche Early Grey Tea al bergamotto, Digestive e Chocolate Finger, di cui i ragazzi spiegavano le fasi di preparazione in inglese, e la sangria, che accompagnava la presentazione del teatro in lingua spagnola e delle certificazioni.

Studenti e professori

Molto apprezzati non solo gli esperimenti nell’aula di scienze e gli sport mostrati nell’ampia e ben fornita palestra, ma anche la mensa intorno alla quale si sviluppano alcune tematiche educative. La presentazione poi delle attività di italiano e geostoria, con i suoi riferimenti all’attualità e l’obiettivo di sviluppare un pensiero critico negli alunni, ha destato curiosità e interesse.

Laboratorio di calligrafia

Uno spazio significativo è stato riservato anche al laboratorio di calligrafia, fiore all’occhiello dell’Istituto, alla biblioteca, ogni anno sempre più ricca grazie alle donazioni e più accogliente con il contributo dei ragazzi, e alle attività svolte dal team di sostegno in sinergia con i docenti curriculari. Insomma, al termine di una mattinata intensa e bella, il calore degli studenti aveva ormai riscaldato del tutto genitori e bambini.