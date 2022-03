Istituto Quasimodo: "Dal Miur neanche un euro per l'ampliamento"

Ampliamento

Genitori e studenti del Liceo di Magenta avevano chiesto maggiori spazi.

Nessun finanziamento da parte del Miur per l'ampliamento del Liceo Quasimodo di Magenta. Questa l'amara risposta arrivata a genitori e studenti dopo la richiesta di informazioni inviata alle istituzioni.

La denuncia della mancanza di spazi

La scorsa settimana i genitori e gli studenti dell'Istituto Liceo Quasimodo di Magenta avevano scritto al Comune, a Città Metropolitana e Ministero per chiedere risposte sul possibile ampliamento della scuola che oggi accoglie centinaia di studenti in spazi non più adeguati e sufficienti. Un risposta è arrivata da Città Metropolitana che ha però sottolineato che non esiste alcuna finanziamento ministeriale per la scuola, come invece si credeva.