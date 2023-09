Iscrizioni deserte, scuola costretta a chiudere

Iscrizioni deserte, chiude la scuola dell’infanzia di Furato a Inveruno: «Una decisione sofferta ma necessaria». La coordinatrice Bandera: «Avremmo dovuto chiedere una retta molto alta così si è preferito spostare i bimbi a Inveruno».

Mancano gli iscritti e la scuola chiude: accade a Inveruno

Chiusa la scuola dell’infanzia paritaria Don Pirovano di Furato. La mancanza di iscrizioni è stata la causa che ha determinato questa scelta. I bambini iscritti lo scorso anno scolastico erano 18, hanno terminato il ciclo educativo 10 bimbi che frequenteranno la prima elementare, e sono così rimasti 8 piccoli.

Purtroppo si è registrata una sola iscrizione e tenere aperta una scuola per soli 9 alunni non era possibile. Si tratta di una scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria per la quale gli utenti pagano una retta e in più ci sono i costi di gestione della struttura. I bambini iscritti a Furato frequenteranno la scuola dell’infanzia don Gilardi di via Brera a Inveruno, sempre parrocchiale paritaria.

"Rischi costi insostenibili: da qui la decisione di chiudere i battenti", spiega la coordinatrice

«Chiudere la scuola è stata una decisione molto sofferta ma i costi sarebbero stati insostenibili e quindi si è optato per questa drastica scelta – ha spiegato Stefania Bandera, coordinatrice della materna inverunese – Avremmo dovuto chiedere una retta molto alta così si è preferito spostare i bimbi a Inveruno. In questi anni sono state fatte diverse attività insieme e quindi gli utenti di Furato conoscono già sia la struttura che le figure educative della don Gilardi, di conseguenza non sarà per loro difficile affrontare l’inserimento».

Il punto sulle iscrizioni precedenti

Alla materna di via Brera sono iscritti 130 bambini dai 3 ai 5/6 anni, suddivisi in sei sezioni. Se da una parte c’è la brutta notizia della chiusura della materna in frazione, dall’altra si registra una novità alla don Gilardi con l’apertura di una nuova sezione, la Primavera, per bimbi dai 2 ai 3 anni. Si sono iscritti 10 piccoli e lo scopo della sezione è quella di offrire un luogo di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali. «Siamo contenti di offrire questa novità ai genitori e coerentemente con le indicazioni nazionali accompagneremo i piccoli alla conquista dell’autonomia e allo sviluppo delle competenze, inteso come consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, linguistiche, cognitive» ha aggiunto Bandera.