Inizio d'anno scolastico con il tetto nuovo per gli alunni della scuola primaria Deledda

I ragazzi che frequentano la scuola primaria di via Deledda di Rho hanno ripreso le lezioni in tutta tranquillità senza il fastidio di cantieri in corso. I lavori per la realizzazione della copertura sono terminati prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Uno stanziamento da 650mila euro per l'intervento urgente a scuola

Il Comune aveva stanziato 650mila euro per un intervento urgente di riqualificazione al fine di migliorare la situazione del tetto ed evitare nuovi guai con le infiltrazioni, presentatesi anche durante l’estate a causa dei forti temporali di luglio. L’appalto di fatto è stato aggiudicato per 480mila euro, di cui 170mila recuperati da un bando pubblico al quale il Comune ha partecipato.

L'assessore Emiliana Brognoli: "L'attenzione ai bandi ci sta permettendo di realizzare importanti opere"