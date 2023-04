Inaugurato il nuovo refettorio della scuola secondaria

Taglio del nastro per il nuovo refettorio delle scuole Fabrizio De Andrè di Rho realizzato dalla società Sodexò che si occupa delle ristorazione delle scuole cittadine.

Inaugurato il nuovo refettorio delle scuole di Rho

Un nuovo refettorio sostenibile è stato inaugurato all’interno della Scuola Secondaria Fabrizio De André del Comune di Rho. L’opera è stata realizzata da Sodexo, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, che ha riqualificato un'ala inutilizzata della scuola per creare un luogo in cui bambini e insegnanti possono fruire dei pasti.

La nuova mensa della Scuola De André, inaugurata alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi, dell’Assessore alla Scuola Paolo Bianchi, dell’ex assessore Valentina Giro e del Responsabile di Unità di Sodexo Luca Mazzilli, ospita il concept Think Green di Sodexo, che mira a trasformare i refettori delle scuole in ristoranti sostenibili attraverso allestimenti dedicati e messaggi formativi. Il progetto punta alla riqualificazione degli spazi, incluse le aree dismesse, attraverso vernici ecologiche, contenimento dell'inquinamento acustico, risparmio energetico, minor consumo di acqua e menu stagionali.

Un luogo di ritrovo per 90 bambini

Il refettorio, che sarà un luogo di ritrovo per gli oltre 90 bambini che frequentano la Scuola Secondaria di primo grado, non è l'unica novità introdotta dal Comune. L'iniziativa, infatti, ha previsto anche la creazione di una zona predisposta al lavaggio delle stoviglie, per contribuire all'eliminazione di materiale usa e getta e ridurre la quantità di rifiuti prodotta.

“Ringraziamo gli uffici scolastici e gli operatori di Sodexo che ogni giorno curano tutti gli aspetti legati all’organizzazione della mensa scolastica e si mettono al servizio dei nostri ragazzi. Questo progetto ha preso avvio nella passata amministrazione, curato dall’allora assessora alla Scuola Valentina Giro – precisa l’assessore alla Scuola, Paolo Bianchi - Ha portato a un nuovo contratto di appalto aggiudicato a Sodexo, che porta con sé diverse migliorie: alcune legate alle strutture, come quella che stiamo inaugurando, con nuove iniziative che consentono di garantire maggiore efficienza, e altre legate alla qualità del cibo, inserendo alimenti a chilometro zero e puntando sempre a tutelare la salute dei ragazzi”.

“Il progetto è nato in un’ottica green e siamo lieti che fin dai primi anni di scuola i ragazzi possano acquisire abitudini che li portino a riflettere sul risparmio di energia e sulla riduzione degli scarti – aggiunge il Sindaco Andrea Orlandi – Ringrazio gli assessori che se ne sono occupati e Sodexo, confidando che i nostri ragazzi possano usufruire sempre di servizi efficienti. Anche lo “spazio mensa” è occasione educativa e proseguire nel percorso avviato potrà permettere di raggiungere molteplici obiettivi”.

L'utilizzo di spazi abbandonati

"Il nuovo refettorio è un importante traguardo raggiunto insieme al Comune di Rho – spiega Luca Mazzilli, Responsabile di Unità Sodexo Italia -. Attraverso la riqualificazione degli spazi inutilizzati e la riduzione della produzione di rifiuti, vogliamo avvicinare i bambini al rispetto dell'ambiente, oltre a favorire la loro socializzazione grazie a un luogo in cui poter mangiare e confrontarsi insieme".

Sodexo collabora con il Comune di Rho dal 2016 e gestisce 22 scuole, di cui 7 dell'infanzia, 10 primarie e 5 secondarie. In sinergia con il Comune, l'azienda mira ad educare i più piccoli alla sensibilità ecologica e a uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente.