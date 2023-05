Inaugurata la nuova aula natura del WWF

E' stata inaugurata ieri, 16 maggio, la nuova aula natura della Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” di Legnano progettata da WWF e sostenuta da P&G.

Una nuova aula natura per la scuola

Educare bambini e ragazzi al rispetto dell’ambiente, imparando dal diretto contatto con la natura: continua a crescere il progetto Aule Natura del WWF sostenuto da Procter & Gamble nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, con cui l’azienda sta realizzando azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale su tutto il territorio nazionale.

Un progetto che mira a portare il verde ai giovani alunni italiani, arrivando a realizzare, entro il 2024, oltre 50 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia, e che oggi ha fatto tappa a Legnano, con l’inaugurazione di un’Aula Natura presso la Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni”.

Dopo il benvenuto della Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Carelli, sono intervenuti a presentare il progetto Claudio Pio Clemente, referente WWF Insubria su Legnano, e Luigi Migliavacca, Vicepresidente Oasi WWF di Vanzago. All’inaugurazione hanno partecipato anche il Sindaco Lorenzo Radice e l’Assessore Comunale all’Istruzione Ilaria Maffei.

L'aula didattica all'aperto

Un piccolo stagno, bordure fiorite, siepi, ripari per piccoli animali: l’Aula Natura di Legnano si sviluppa all’interno del giardino scolastico molto ampio, ma povero di stimoli educativi, portando la ricchezza degli ecosistemi che ha riprodotto e ridando vita al pergolato già esistete, per far lavorare gli studenti in un ambiente naturale accogliente. I circa 200 giovani alunni per l’anno scolastico in corso e altrettanti per l’a.s. 2023/24 avranno così modo di conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, poter godere del cambio delle stagioni, il concetto di biodiversità̀ e diventare anche custodi di tutto questo.

Con una forte tradizione di attività educative legate alla natura, con osservazioni della fauna, raccolta degli insetti, studio delle relazioni tra esseri viventi e cicli naturali, l’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” partecipa alla Festa dell’Albero e al progetto Orto a Scuola sulla rigenerazione urbana, sempre proiettato alla ricerca di modalità didattiche e strategie educative sostenibili e inclusive in un territorio come quello di Legnano.

Il commento sul progetto

«L’educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità sono cruciali per un reale sviluppo sostenibile. Per questo siamo felici di donare agli alunni della Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” di Legnano un’Aula Natura dove potranno crescere a contatto con essa imparando a rispettarla. L’Aula Natura di Legnano è la 29° realizzata in Italia insieme al WWF e ci porta sempre più vicino al nostro traguardo di donare oltre 50 Aule Natura alle scuole italiane entro il prossimo anno - ha spiegato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia. Un traguardo importante che si aggiunge agli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale dei numerosi progetti che stiamo realizzando su tutto il territorio nazionale con il programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, di cui la partnership con il WWF, la più importante mai realizzata da P&G in Italia a tema ambientale, rappresenta un tassello fondamentale».

Il commento del WWF:

«L’adozione di lezioni in ambiente aperto permette di migliorare la qualità dell’apprendimento superando quello che diversi studiosi hanno definito come vero e proprio disturbo da deficit di natura che comporta disattenzione, svogliatezza, noia, oltre ai tradizionali pericoli legati alla sedentarietà – ha detto Martina Alemanno, Responsabile Educazione WWF Italia. Crediamo molto in questo progetto che vede in Procter & Gamble Italia un sostenitore e promotore molto importante, perché riesce ad offrire il contatto con la natura ai più giovani, riqualificando spazi nelle scuole spesso degradati o inutilizzati, proponendo il loro utilizzo educativo per mettere le basi di una vera transizione ecologica e culturale. Questa è un’azione prioritaria per il WWF Italia, come anche dimostrare alle istituzioni comunali e provinciali che si può operare in questo senso».

Il progetto aula natura

Lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, il tradizionale cortile della scuola diventa una piccola oasi di natura, una vera e propria aula all’aperto. L’Aula Natura è uno spazio con pareti fatte da siepi, bordure fiorite, cassoni per gli ortaggi, gabbie per gli insetti ed uno stagno. Una superficie “verde” di minimo 80mq che garantisce il distanziamento ottimale tra i piccoli studenti. Riproduce differenti microhabitat in cui osservare direttamente non solo le diverse forme di esseri viventi, ma anche la relazione che li collega tra di loro e con noi.

Per la scelta delle Aule Natura il WWF ha seguito tra gli altri anche criteri legati a scuole particolarmente bisognose di recuperare spazi all’aperto, ubicate in zone degradate o periferiche. Le Aule Natura godono del patrocinio dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP).

A due anni dal lancio del progetto sono state realizzate 29 Aule Natura in tutta Italia, per un totale di oltre 5.000 mq di giardini scolastici riqualificati (in precedenza abbandonati o in condizioni di degrado). Attualmente sono più di 11.500 i bambini delle scuole primarie che possono utilizzare le aule.

La partnership fra WWF e P&G

La collaborazione tra P&G Italia e WWF prevede quattro aree strategiche di intervento: educazione delle nuove generazioni, all’interno della quale P&G sosterrà il WWF nella realizzazione di oltre 50 Aule Natura entro il 2024; sostegno a progetti di riqualificazione ambientale, tramite il quale P&G insieme al WWF riqualificherà più di un milione di metri quadrati di boschi in Italia sostenendo il progetto ReNature; programmi di educazione ad un uso più consapevole e responsabile dei prodotti a casa; formazione dei manager di domani attraverso percorsi di studio creati insieme all’Istituto Europeo per lo Sviluppo Sostenibile.