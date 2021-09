Stanno terminando i lavori nelle scuole di via Togliatti e di via Sartirana a Rho in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico.

Con questi ultimi lavori fatti durante i mesi estivi si può affermare che tutte le scuole comunali sono state bonificate dalla presenza di amianto oltre che messe tutte in sicurezza dal punto di vista degli sfondellamenti dei soffitti.

In chiusura i lavori nelle scuole di via Togliatti e di via Sartirana

Gli interventi nelle scuole di via Togliatti e di via Sartirana a Rho hanno riguardato la bonifica della pavimentazione contenete amianto nella scuola materna e nell’asilo nido di via Togliatti e nella scuola primaria di via Sartirana:

Lavori di bonifica pavimentazione contenente amianto scuola dell’infanzia e asilo nido di via Togliatti

L’intervento prevedeva la rimozione della pavimentazione in vinil-amianto, il rifacimento in PVC e la tinteggiatura dei locali. I lavori sono ultimati come da programma e in particolare:nell’asilo nido i lavori sono stati ultimati e si conferma la riapertura per il 1 settembre 2021; nella scuola dell’infanzia è in corso il trasloco interno degli arredi e il rimontaggio delle pareti modulari. La scuola riaprirà regolarmente il 6 settembre 2021.

L’intervento prevedeva la rimozione della pavimentazione in vinil-amianto e la posa di piastrelle in gres, la sostituzione delle porte delle aule e degli antibagni e la tinteggiatura dei locali.

I lavori sono in fase di ultimazione come da programma. Le nuove porte delle aule, con telaio in alluminio, a causa del ritardo del fornitore per l’indisponibilità della materia prima dovuta alla particolare situazione di mercato, saranno posate appena disponibili. Si evidenzia che per il protocollo covid-19, le porte devono essere mantenute aperte, quindi si è deciso insieme alla direzione didattica di non intervenire con sostituzioni provvisorie.

Nei prossimi giorni sarà completata la pulizia e saranno riposizionati gli arredi.

La scuola riaprirà regolarmente il 13 settembre 2021.

A seguito di esame di laboratorio, fatto eseguire dalla ditta appaltatrice, per lo smaltimento della guaina bituminosa, era emersa presenza di amianto nella guaina, i tecnici comunali si sono attivati immediatamente per programmarne la bonifica durante il periodo estivo e nel frattempo hanno fatto eseguire un’analisi di verifica presso il laboratorio dell'ATS. Da questa analisi non è risultata presenza di amianto, ma il direttore del laboratorio e il tecnico dell'ATS hanno ritenuta necessaria un'ulteriore analisi mediante Scansione Microscopia Elettronica (SEM). Anche dall’analisi SEM non è risultata presenza di amianto nella guaina, pertanto come concordato con il tecnico di ATS, si procederà secondo progetto originario.

I lavori sono stati consegnati all’impresa nel mese di luglio, ma a causa dell’irreperibilità del materiale isolante, per la particolare situazione di mercato, sarà necessario attendere la sua disponibilità prima di iniziare i lavori.

L’intervento d’impermeabilizzazione potrà essere eseguito anche durante l’attività scolastica, in quanto si interverrà per settori e per ognuno di essi verrà garantita la tenuta idraulica.

Aggiornamento sui lavori di bonifica della pavimentazione contenente amianto nella scuola dell’infanzia e asilo nido di via Deledda

I lavori in questo edificio sono più complessi rispetto alla altre scuole di via Togliatti e di via Sartirana e prevedono oltre alla rimozione della pavimentazione in vinil-amianto, il rifacimento in PVC e la tinteggiatura dei locali, anche il rifacimento completo dell’impianto termico con un nuovo sistema di emissione a pannelli radianti e il rifacimento di tutti i servizi igienici oltre ad una nuova assegnazione degli spazi interni. Come miglioria si provvederà inoltre alla sostituzione dei controsoffitti e al rifacimento dell’impianto d’illuminazione con lampade a led, in modo che nei prossimi anni non si renderanno necessari ulteriori interventi invasivi all’interno dei locali.

La scuola non riaprirà nella propria sede a Settembre, a causa dei ritardi dell’impresa che si occupa degli interventi di bonifica e alla necessità, verificatasi durante l’esecuzione dei lavori di rimozione amianto, di dover sostituire anche tutti i serramenti esterni. In particolare, durante i lavori, a seguito di richiesta da parte dell’ATS, sono stati analizzati i pannelli dei serramenti ed è risultato che anche questi contenevano amianto. Si è dovuto quindi provvedere alla bonifica dei serramenti ed è stata affidata a ditta specializzata la fornitura di nuovi serramenti.

La ripresa delle attività

L’attività riprenderà nel modo seguente: