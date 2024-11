In 300 alla lezione-concerto sulle note di Puccini

Un’atmosfera magica, degna dei migliori teatri di Opera ha accolto nei giorni scorsi alla scuola Rancilio dell’istituto comprensivo di Via IV Novembre di Parabiago oltre 300 persone (tra alunni, docenti, genitori, autorità) che hanno assistito alla lezione concerto in onore del centenario della scomparsa del compositore Giacomo Puccini.

I protagonisti del concerto

Un'esperienza straordinaria, un tesoro da scoprire grazie alle esecuzioni dell’Orchestra Sinfonica e del coro Amadeus, magistralmente diretti dal Maestro Marco Raimondi, e della soprano Raffaella Lee. Gli spettatori hanno avuto così la possibilità di compiere un viaggio tra i capolavori di Puccini ascoltando alcuni dei suoi più celebri capolavori intervallati dalle emozionanti letture del Gruppo di lettura interpretata dell’Istituto.

"Un'occasione di crescita culturale"

Lasciandosi trasportare dai suoni e dalle emozioni della musica e dei testi, gli studenti e le studentesse hanno potuto sperimentare l’importanza della ricerca del bello, della fruizione e della valorizzazione del nostro immenso patrimonio artistico e culturale.

“Questa lezione-concerto non solo offre un'opportunità unica di apprendimento musicale, ma anche un'occasione per gli studenti di ampliare i propri orizzonti culturali e di arricchire le loro vite con la bellezza della musica classica”, dicono i docenti del Dipartimento di musica che hanno accolto la proposta di Paolo Mattelli, sponsor della serata, il quale ha voluto regalare un’importante occasione di crescita culturale agli studenti della secondaria di primo grado “R.Rancilio” facendo vivere loro un’esperienza musicale unica grazie all’incontro con musicisti professionisti.

La musica e la cultura al centro del progetto della scuola parabiaghese

Il successo dell’iniziativa è ancora una volta la conferma dell’impegno dell’Istituto nel promuovere la musica e la cultura in generale in maniera innovativa e coinvolgente: l'entusiasmo e il coinvolgimento del pubblico ha dimostrato come la musica possa essere un veicolo di crescita, di apprendimento e di creazione di un senso di comunità.