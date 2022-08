Il presidente Mattarella scrive ai bambini di Bernate Ticino per dire loro "Grazie".

Il presidente Mattarella scrive ai piccoli alunni della scuola dell'infanzia Santa Teresa

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha indirizzato la propria lettera al sindaco Mariapia Colombo e all'assessore all'Istruzione Emilia Garavaglia e nella missiva ha i propri ringraziamenti ai bambini e alle maestre della scuola dell’infanzia comunale Santa Teresa per aver voluto condividere il progetto relativo all’Inno di Mameli. A giugno infatti il primo cittadino aveva scritto al presidente della Repubblica per dirgli che dopo due anni di pandemia, la scuola dell'infanzia comunale Santa Teresa della frazione di Casate ha voluto realizzare un progetto sull'Inno di Mameli che si è concluso con un video (che Colombo non ha mancato di inviare al capo dello Stato). "Dopo due anni di difficoltà e distanza anche interpersonale, è quanto mai importante ripartire dai valori fondamentali della nostra patria, radici della nostra società - argomentava il sindaco nella sua lettera - Condividere con lei il lavoro svolto dai nostri bambini e della eloro educatrici vuole essere segno che, anche nei momenti più difficili e turbolenti della Storia, la presenza delle Istituzioni è indispensabile". La risposta di Mattarella non si è fatta attendere. A scrivere, su suo mandato, è stato Simone Guerrini, direttore dell'Ufficio di segreteria del presidente della Repubblica. "Il presidente della Repubblica ha ricevuto la Vostra cortese lettera e mi incarica di ringraziarvi particolarmente per il dono del bel volume - "La canonica di Bernate Ticino, Simone Peterzano e il giovane Caravaggio" a cura di Marzia Bognetti e Carmelo Lo Sardo - e per aver voluto condividere il progetto svolto dai bambini e dalle maestre della scuola dell'infanzia comunale Santa Teresa di Casate, un Inno di Mameli tricolore foriero di speranza. Nell'esprimere a Voi, ai bambini e alle educatrici il più vivo apprezzamento, con l'augurio di buone vacanze, il presidente Mattarella invia anche ai Vostri concittadini un saluto molto cordiale, cui volentieri unisco il mio personale"..