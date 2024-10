Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano tra i 19 premi assegnati da Federchimica, la Federazione nazionale dell’Industria Chimica, si è distinto l’alunno Martino Ottoboni della scuola secondaria di primo grado “R.Rancilio” dell’IC “Via IV Novembre” Parabiago.

Il premio Federchimica a uno studente del Rancilio di Parabiago

L’alunno, supportato dalla docente di matematica e scienze prof.ssa Nadia Ricchetti, ha conquistato il primo posto tra 220 lavori realizzati dai ragazzi e dalle ragazze delle Scuole Secondarie di Primo grado di tutta Italia presentando il progetto “La purificazione Gli Au-Si-Li-Ar-I chimici, truppe d'assalto nella purificazione dell'H2O”, premiato nella categoria Ausiliari e specialità chimiche.

L’originalità della presentazione, il puntuale utilizzo delle fonti e l’attenzione alla realtà territoriale con considerazioni sui risultati analitici in merito alla qualità dell’acqua del comune di Parabiago hanno colpito la giuria facendogli dunque assegnare il primo posto nella competizione.

Un premio legato alla sostenibilità

Il Premio FederChimica rappresenta, da anni, un importante supporto alla didattica e all’orientamento verso le discipline STEM ed è stato accolto nell'a.s. 2023-24 tra le attività proposte dall’IC “Via IV Novembre” per motivare all’apprendimento gli studenti e per incentivare percorsi verso carriere in ambito tecnico-scientifico.

Il lavoro di Martino Ottoboni dimostra come le nuove generazioni siano sempre più informate e sensibili verso problematiche legate alla sostenibilità e come siano in grado di progettare soluzioni concrete ai problemi che affliggono la realtà in cui viviamo. L’attenzione che la scuola dedica da sempre ai temi ambientali, trattati trasversalmente da diverse discipline nell’ambito del curricolo di Educazione Civica, ha sviluppato dunque negli alunni una maggiore coscienza sostenibile, come dimostrato dalla vincita di questo premio.