Il mondo a scuola: alle Bonvesin torna la Settimana interculturale

Grande fermento alle scuole Bonvesin di Legnano: ormai è tutto pronto per la nona edizione della Settimana interculturale che andrà in scena da lunedì 13 a martedì 21 febbraio 2023.

Settimana interculturale all'insegna della musica per i più piccoli

Gli eventi organizzati per bambini e ragazzi sono svariati: i piccoli dell’infanzia di via Cavour, con l’entusiasmo che li caratterizza, si avvicineranno al mondo della musica, attraverso gli strumenti tipici dei paesi d’origine delle loro famiglie, e concluderanno la settimana con una grande festa nel giardino della scuola, preceduta da una sfilata variopinta, durante la quale indosseranno originali pettorine con gli strumenti musicali da loro colorati.

Viaggiatori del passato e biodiversità per gli alunni delle primarie

La primaria De Amicis, attraverso il gioco a squadre "Alla scoperta dei viaggiatori del passato", focalizzerà la sua attenzione sulla figura di Ibn Battuta e Alexandra David-Néel. Gli alunni di origine straniera consegneranno ai compagni delle lettere in cui illustrano la loro esperienza di viaggio. Per finire sarà inaugurato un murale e verrà allestita una mostra rappresentativa dei lavori effettuati durante la settimana.

La primaria Don Milani si tingerà con i colori del mondo che gli alunni hanno associato alla biodiversità della Terra, compiendo un viaggio virtuale nella variegata foresta amazzonica.

Arte, multimedialità e lezioni in lingua per i ragazzi della media

Gli alunni delle classi prime della secondaria Bonvesin, mettendo in campo tutte le loro doti artistiche, si cimenteranno nella realizzazione della locandina delle future Settimane interculturali e nella produzione di prodotti multimediali.

Già da tempo le classi seconde hanno progettato un murale, che sarà realizzato all’esterno della scuola, a testimonianza del grande impegno del nostro istituto verso la costruzione di una società multietnica. In occasione della Settimana interculturale sarà allestita una mostra con gli elaborati di tutti gli alunni.

Visto il grande successo delle lezioni in lingua madre dello scorso anno, gli allievi delle classi terze, in collaborazione con i compagni non italofoni, hanno deciso di ripetere l’esperienza in ogni classe.

Abiti tradizionali e souvenir dal mondo per la Giornata della lingua madre

Martedì 21 febbraio, tutti i ragazzi dell’istituto indosseranno abiti tradizionali e porteranno in classe oggetti acquistati nei loro viaggi all’estero, rendendo come sempre la Giornata della lingua madre un momento di festa e di condivisione tra culture di tutto il mondo.

Nella foto di copertina: un momento dell'edizione 2022 della Settimana interculturale dell'istituto Bonvesin de la Riva di Legnano