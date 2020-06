Il messaggio dell’assessore Comelli per la fine dell’anno scolastico

L’assessore alle Politiche Educative, Eleonora Comelli, ha mandato un messaggio, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso, a tutti gli studenti.

“Cari studenti,

la scuola è volta al termine, un termine silenzioso, svuotato del suo contenuto simbolico ed emotivo, un termine che non potrà essere condiviso e sancire l’inizio delle tanto aspettate vacanze.

Proprio quest’anno, dove l’impegno e il lavoro hanno rivestito un ruolo fondamentale per tutti, il cambiamento imposto, radicale, repentino, a cui istituzioni scolastiche, famiglie e soprattutto Voi studenti vi siete dovuti adeguare non è stato semplice; traumatico per alcuni e sicuramente impegnativo per tutti. Riorganizzare le abitudini, ricercare nuovi equilibri, adattarsi ad una routine fatta di contatti virtuali, separazione da molti affetti e amicizie fa di voi, ragazzi, degli eroi di tenacia. Perché l’emergenza sanitaria ha colpito nel vivo soprattutto la vostra quotidianità, togliendo spazio ad occasioni di crescita, socialità e sviluppo. Sebbene sia stato difficile, e per certi versi lo sia ancora, sono sicura che anche da questa esperienza voi possiate trarre elementi di positività. Penso a quando sarà possibile ritornare in classe, penso alla gioia e alla maggiore consapevolezza di quanto siano belle e preziose tutte le occasioni di relazione, di scambio, di confronto e formazione.

Desidero ringraziavi, per aver lavorato ed esservi dedicati alle vostre responsabilità di studenti, adattandovi a stili di apprendimento nuovi, non sempre semplici e difficili spesso da gestire e reperire. Ringrazio le famiglie, il cui carico è stato reso ancora più impegnativo, in termini di gestione, elaborazione della situazione e supporto ai propri figli. Grazie a tutti i Dirigenti Scolastici, responsabili della gestione di una nuova scuola e dell’organizzazione di una nuova didattica, spesso in assenza di indicazioni precise o sostegni e strumenti a supporto; agli insegnanti che si sono dovuti reinventate ed adattare a nuove modalità di didattica e grazie al personale impegnato a vario titolo negli istituti, per aver cercato di superare e gestire gli ostacoli che giorno dopo giorno si andavano ad avvicendare.

Un augurio speciale agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado per le prove d’esame previste nei prossimi giorni.

A nome di tutta l’Amministrazione Comunale”

