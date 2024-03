Il Liceo Galilei vola a Bruxelles a visitare la Commissione europea

La Commissione europea ha premiato i vincitori del concorso "ImagineEU" per le scuole secondarie. Tre squadre provenienti da Francia, Italia e Romania sono state invitate a visitare Bruxelles e premiate durante una cerimonia presso la sede della Commissione. Tra queste anche quella del Liceo Galilei di Legnano.

Il Liceo Galilei vola a Bruxelles alla Commissione europea

Il concorso video ImagineEU ha incoraggiato i giovani europei a mettere in pratica ciò che serve per essere un cittadino attivo dell'UE. I partecipanti sono stati invitati a pensare a idee concrete che potessero andare a beneficio dei cittadini di tutta l'UE, rispecchiando il concetto dell'Iniziativa dei cittadini europei. Il concorso ha suscitato un grande interesse da parte degli studenti di tutta l'UE: in totale sono stati presentati più di 400 video, realizzati da studenti (degli ultimi due anni della scuola secondaria) di tutta l'UE.

Una delle tre squadre vincitrici è composta da 6 studenti del Liceo Galileo Galilei di Legnano. Nel loro video, hanno proposto la creazione di una Banca Centrale Europea dell'Energia (E.C.E.B) per rifornire i Paesi dell'UE, al fine di diversificare le fonti energetiche, garantire un flusso costante e ridurre l'impatto delle crisi. Secondo la squadra vincitrice in Italia:

“E' un’esperienza formativa unica e preziosa in pieno accordo con la dimensione internazionale del PTOF d’Istituto, che si arricchisce sempre più di nuove azioni, permeando i diversi percorsi curriculari del nostro Liceo, compreso quello di educazione civica, come in questo caso” – ha dichiarato la Dirigente, mettendo in risalto che – “la cerimonia è solo una parte del premio in palio, consistente in un viaggio studio di tre giorni nel cuore del quartiere europeo a Bruxelles, dove i nostri ragazzi potranno conoscere dall’interno le Istituzioni europee, incontrando i loro rappresentanti e visitando i luoghi in cui vengono elaborate le politiche dell’Unione europea e custoditi i valori storico-culturali della nostra Europa”.

Un viaggio di tre giorni a Bruxelles

I tre video vincitori sono stati selezionati da una giuria, dopo una prima fase di votazione pubblica che ha determinato i 50 video migliori. Le tre squadre, accompagnate dai loro insegnanti, partecipano a un viaggio di studio di tre giorni a Bruxelles, dove hanno la possibilità di conoscere meglio il funzionamento dell'UE e il ruolo delle diverse istituzioni comunitarie.

Il vice-presidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza, Věra Jourová, ha detto:

“La vostra creatività e il vostro entusiasmo per il progetto europeo mi hanno davvero colpito. Con cittadini impegnati come voi, sono convinto che l'Unione europea sarà in buone mani in futuro. Il concorso "ImagineEU" si ispira all'Iniziativa dei Cittadini europei, uno strumento unico che consente ai cittadini dell'UE di influenzare la definizione delle politiche comunitarie. Vi abbiamo invitato a mettervi nei panni dei responsabili politici dell'UE e a proporre idee che pensate possano essere utili all'intera Unione. Il nostro invito è stato accolto con grande interesse dalle scuole di tutta l'UE, anche oltre le nostre aspettative. Abbiamo ricevuto infatti più di 400 contributi, con un'ampia scelta di proposte per agire a livello europeo. Molte di queste idee sono una reazione alle sfide che i giovani, e in realtà tutti noi, affrontano quotidianamente. Dalla protezione dell'ambiente all'integrazione dei migranti, dalla regolamentazione dell'intelligenza artificiale all'adattamento dei sistemi educativi a queste nuove sfide.Vorrei ringraziare i vostri insegnanti che vi hanno sostenuto nella partecipazione a questo concorso e vi hanno incoraggiato a pensare in grande”.

Ma, cos’è l’Iniziativa dei cittadini europei?

L'Iniziativa dei cittadini europei (ICE) è il primo strumento che consente ai cittadini di tutti i Paesi dell'UE di collaborare e di promuovere cambiamenti legislativi a livello europeo su questioni che ritengono importanti.

Introdotto dal Trattato di Lisbona, l'ICE è operativa da dodici anni. L'ICE cerca di coinvolgere i cittadini dell'UE a livello transfrontaliero su questioni di interesse comune, promuovendo un senso di unità e partenariato nella società civile e nella democrazia transnazionale.

Coprendo le aree politiche di competenza della Commissione europea, come l'ambiente, l'agricoltura, i trasporti, la tutela dei consumatori e i diritti sociali, l'ICE consente a ogni cittadino dell'UE di firmare e sostenere le iniziative popolari in corso. Dal 2012, sono state registrate 110 iniziative, 11 delle quali stanno attualmente raccogliendo le firme e altre 5 inizieranno presto a farlo. In totale, 10 iniziative hanno ricevuto una risposta dalla Commissione europea.

Le iniziative dei cittadini europei hanno un impatto sulla legislazione dell'UE. Mentre sono in preparazione numerose azioni in risposta alle recenti iniziative, un esempio concreto di legislazione europea già applicata nell'UE è la revisione della direttiva sull'acqua potabile, proposta in risposta al successo dell'iniziativa ICE Right2Water. Questa direttiva richiede agli Stati membri, tra l'altro, di migliorare l'accesso all'acqua e di garantire l'accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati. Infine, nel 2024, la Commissione ha adottato nuovi standard minimi di igiene per i materiali e i prodotti che entrano in contatto con l'acqua potabile.

L’ICE in Italia

Oltre 950 cittadini organizzatori hanno dato vita a 110 ICE, con un contributo sostanziale dell'Italia, che vanta 110 organizzatori. Gli sforzi collettivi hanno prodotto un risultato impressionante: oltre 18 milioni di firme a sostegno di queste iniziative in tutta l'Unione europea. L'Italia ha contribuito in modo significativo a questa cifra, raccogliendo più di 2 milioni di firme, sottolineando l'impegno dei cittadini italiani a plasmare l'agenda dell'UE attraverso la partecipazione democratica.

Kit di strumenti per le scuole

Nel 2023, la Commissione europea ha lanciato il Kit di strumenti per le scuole. Il Kit di strumenti interattivi per le scuole è stato progettato per fornire agli studenti delle scuole superiori le conoscenze e le competenze che consentiranno loro di diventare cittadini dell'UE più attivi e impegnati.

Consiste in quattro unità tematiche, ognuna con un diverso focus, passando da informazioni di carattere più generale sull’Unione europea a informazioni e attività specifiche relative all’iniziativa dei cittadini europei. Prevede lavoro interattivo di gruppo e in forma di progetto.

Il Kit di strumenti didattici sull’ICE è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE.