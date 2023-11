Il gemellaggio con una scuola dell'infanzia del Benin

Un viaggio virtuale in Benin sancisce il gemellaggio tra le scuole dell'infanzia di Sedriano e Roveda con quella locale.

Il 20 novembre è la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini. Nelle scuole dell’infanzia Rodari di Sedriano e Villani di Roveda è stata celebrata con un viaggio virtuale in Benin che ha sancito il gemellaggio con una scuola dell’infanzia locale.

Spiega Claudia Clementi, coordinatrice delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Sedriano:

"Abbiamo scelto di valorizzare il diritto all’amicizia. L’iniziativa è nata grazie alla maestra Annalisa, che in estate va in missione in Africa e ci ha proposto di far conoscere le due realtà".