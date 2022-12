Il Comune di Bareggio premia i laureati del 2022

Nella serata di ieri, 15 dicembre 2022, si è svolta una cerimonia di consegna diplomi per premiare i cittadini laureati di Bareggio che hanno concluso durante il 2022 percorsi di Laurea Triennale, Magistrale e Magistrale a Ciclo unico.

Erano presenti alla premiazione il sindaco, Linda Colombo, l’assessore Anna Lisa De Salvo e il consigliere regionale, Silvia Scurati

De Salvo si è rivolta così ai premiati:

«Faccio i complimenti ai ragazzi e a chi li ha sostenuti in questo percorso, anche perché gran parte del percorso che avete fatto lo avete fatto in un momento storico in cui si sono sconvolti gli equilibri. Vi auguro di continuare a coltivare la cultura e la conoscenza, perché sono ciò che vi rende liberi di scegliere chi e cosa volete essere, cosa potete accettare e cosa no. Questo è solo uno dei traguardi che raggiungerete, ve ne auguro tanti altri come questo»