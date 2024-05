Martedì 4 giugno, alle 18.30, presso l'Auditorium S. Luigi di Canegrate con gli studenti delle 5^ classi elementari, della Scuola A. Moro di Canegrate, i ragazzi saranno interpreti di un radiodramma dei racconti di Edoardo Zambon tratti dal libro "Non voltarti".

I ragazzi delle elementari interpretano un radiodramma

Questo è uno dei progetti con i quali la sezione della scuola di Canegrate si è impegnata a favore degli studenti della scuola elementare, come per il bellissimo Murales, in Via Garibaldi, che gli studenti delle 4^ hanno contribuito a dipingere nello scorso mese di settembre.