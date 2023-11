"Grazie per quello che ha fatto per gli studenti di Rho", il sindaco ringrazia l'ex preside del Mattei

«Grazie per il lavoro fatto con gli studenti in tutti questi anni passati all’istituto Mattei». Con queste parole il sindaco di Rho Andrea Orlandi ha ricevuto nella mattinata di venerdì l’ormai ex preside, andata in pensione a giungo, del Mattei, Maria Lamari per ringraziarla del lavoro svolto per gli studenti rhodensi.

La scuola mi ha insegnato a insegnare, i nove anni al Mattei rimarranno nel mio cuore

Accanto a lui il vicesindaco Maria Rita Vergani e l’assessore alla Scuola, Paolo Bianchi. Maria Lamari, di origine siracusana, ha insegnato prima a Messina, poi dal 1982 in Lombardia: a Limbiate, in un istituto tecnico; poi all’Istituto Olivetti di Rho; quindi al Maggiolini di Parabiago. Poi ha trascorso sei anni all’Istituto Marcora di Inveruno, “scuola che mi ha insegnato a insegnare, permettendomi di acquisire il DNA di insegnante”, come ama ricordare. Dopo il concorso per dirigente scolastico, nove anni all’IT Mattei. "I nove anni al Mattei rimarranno nel mio cuore"

Ora collaborerà con un doposcuola rhodense e si dedicherà alla musica

Ha sempre percepito l’insegnamento come vocazione e ha ritrovato la stessa passione in molti colleghi. Ora non pensa di dedicarsi al riposo, ma alla musica e all’aiuto a un doposcuola rhodense. Il primo cittadino rhodense ha donato all’ex preside dell’istituto di via Vaiani le stampe storiche di Rho e il libro sulla Croce del Gao al Pordoi, ringraziando la professoressa Lamari per la sua «guida autorevole» e il suo costante impegno accanto ai giovani.