Grande successo per "Scegli il tuo domani"

Il campus per l'orientamento scolastico "Scegli il tuo domani" promosso a Legnano dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Stripes, Rete Re.Lè, Doposcuola e Centro aggregativo giovanile e in corso oggi, sabato 22 ottobre 2022, ha avuto un grande successo

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Per scegliere al meglio il domani

L’iniziativa è dedicata a studentesse e studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie e quest'anno si svolge a Palazzo Leone da Perego (via Monsignor Gilardelli 10) e in Sala Ratti (corso Magenta 9).

A Palazzo Leone da Perego sono state allestite le postazioni degli otto istituti superiori partecipanti: il centro di formazione professionale Ial Lombardia, l’Isis Bernocchi, l’Iis Dell'Acqua, il Liceo Galilei, il Liceo Tirinnanzi, l’Istituto Barbara Melzi, l’Iis Mendel di Villa Cortese e il centro di formazione professionale Ciofs di Castellanza.

Oltre agli spazi degli istituti, è presente "Orienta-zone", a cura della cooperativa Stripes, con postazioni di orientamento con psicopedagogisti, mediazione linguistica con operatori madrelingua e tutoring con educatori professionali.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Le conferenze

In Sala Ratti si tengono invece le conferenze: stamattina, dopo il saluto di Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva, sono intervenuti Gianluca Salvati, pedagogista di Stripes, sul tema "Scegli il tuo domani" (alle 10) e Cristina Zambon, pedagogista e responsabile dell’Orientamento dell’Ufficio scolastico, sull'argomento «Quale scuola scegliere?» (alle 11). Alle 15 è stato ripetuto l'intervento "Quale scuola scegliere?" e alle 16.15 toccherà di nuovo a "Scegli il tuo domani".

Le iniziative di orientamento proseguiranno a novembre e dicembre con gli open day, in cui saranno realizzate microlezioni e laboratori. Intanto sulla homepage del sito comunale è stato attivato un banner con il link a ogni scuola con relativo materiale di approfondimento.