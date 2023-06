Grande festa di fine anno per gli studenti della Toscanini

Una mattinata di grande emozione ha segnato la fine dell’ultimo giorno di scuola presso il Plesso della scuola elementare Toscanini di Legnano per decine di studenti.

Festa per l'ultimo giorno di scuola per gli studenti della Toscanini

Nell’attesa del suono dell’ultima campanella, i bambini hanno iniziato le prove per il saluto finale dedicato ai genitori sin dalla prima ora del mattino. Alle 10, l’arrivo dei genitori e della preside ha dato inizio alla festa tanto attesa.

Le insegnanti hanno premiato i bambini con un ricordo indelebile: un kit di buona fortuna per la Scuola media, contenente materiale utile per l’arte e la tecnologia, realizzato dal Comitato Genitori con l'aiuto dei generosi sponsor.

Gli esercenti del quartiere San Paolo hanno voluto dare un supporto alla raccolta dei fondi per l’acquisto del kit. Alcuni di loro, hanno avuto modo di partecipare al momento dei saluti.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Chi ha contribuito alla festa

Jessica Danzi, referente del Comitato dei Genitori, ha salutato e ringraziato pubblicamente i diversi finanziatori tra i quali, Anti Lorena per Dolce Legnano, la Dott.ssa De Bernardinis per Farmacia delle Regioni, Maurizio Guiotto per la Macelleria Guiotto , il dr. Claudio Miramondi di Allianzbank, Cinzia Pini e Michela Minzon per Boutique del cucito, Stefano Prada per Essepì Energy, Manuela Santoro per Glam estetica, Silvio Wu per il ristorante Borgo Antico e Michela per l’Ice Queen Cafe.

Significative le parole della Preside Caruana, che ha augurato ai bambini di avere sempre il coraggio di osare e guardare avanti, invitandoli a mettere un po’ da parte la tecnologia per favorire e incentivare spazio e tempo in favore dell’istruzione e della conoscenza. " Occorre consapevolezza della fortuna del diritto allo studio e dell'opportunità di poter studiare rispetto ad altri Paesi del mondo dove tali possibilità non sono scontate o sono addirittura inesistenti ", ha concluso la Preside.

Successivamente i bambini hanno letto delle dediche per le insegnanti visibilmente emozionate e poi c’è stata la consegna di un dono speciale dei genitori dei bambini delle quinte: un prunus rosso come il colore ufficiale delle Toscanini, un regalo alla scuola che ha fatto crescere e formare i bambini!

Infine, a sorpresa, ciascun bambino ha lasciato volare un palloncino rosso con l’augurio dei genitori per i loro “preziosi tesori".

Il saluto e l'uscita dalla scuola

Alle 12.30 è suonata l’ultima campanella per i bambini e le bambine della VA e VB, che sono usciti dalla scuola con il tocco da “diplomati”, accompagnati dalle note della canzone “Supereroi” e dagli applausi emozionanti di tutti i bambini del Plesso!

Applausi, cori e foto hanno animato i momenti finali della mattinata, dove l’emozione è diventata incontenibile negli occhi di tutti, grandi e piccini, uniti negli abbracci.

Uno striscione davanti alla scuola ha saluto i bambini “Siete fatti di infinito. Andate lontano e vincete tutte le vostre partite! 5A e 5B”.