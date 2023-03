Gli studenti lombardi protagonisti al Parlamento europeo

Dopo l’esperienza di partecipazione attiva dell’ottobre 2022 in occasione degli eventi legati alla Giornata della Memoria oltre cinquanta studenti e studentesse dell’ISS Andrea Ponti di Gallarate, Istituto Carlo Dell’Acqua di Legnano, IIS Luigi Einaudi di Chiari (BS), IIS Racchetti - da Vinci di Crema (CR), Liceo Clemente Rebora di Rho (MI) saranno i protagonisti di un evento sul tema dei fenomeni migratori e della protezione umanitaria.

Gli studenti delle scuole lombarde volano al Parlamento europeo

Questa volta l’appuntamento è a Bruxelles all’interno del Parlamento europeo. Il prossimo 9 marzo alle 17 nella sala József Antall (4Q2), oltre 300 studentesse e studenti di 25 scuole italiane ed europee, avranno la possibilità di essere protagonisti.

Dichiara Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 ottobre: ”Sarà emozionante vedere gli stessi studenti che lo scorso ottobre erano a Lampedusa nuovamente insieme a Bruxelles, al Parlamento europeo, il 9 marzo. Come Comitato 3 ottobre ci impegniamo a creare momenti di studio per le studentesse e gli studenti europei. Il nostro obiettivo è di ampliare il loro sguardo sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione, della memoria e dell’accoglienza. Crediamo in un’educazione interculturale e inclusiva in un’ottica europea”.

Chi sarà presente

Saranno presenti: Pietro Bartolo, Vice presidente Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Tareke Brhane, Presidente Comitato 3 ottobre, Filippo Mannino sindaco di Lampedusa e Linosa e in streaming da Steccato di Cutro, Angela Caponnetto, giornalista di Rai News24 oltre le testimonianze di persone sopravvissute al naufragio del 3 e 11 ottobre 2013: Wahid Yousef e Adal Neguse.

L’evento è stato reso possibile grazie al contributo delle Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cariplo - L’evento sarà trasmesso in live dalla pagina Facebook del comitato 3 ottobre: @comitato.ottobre.