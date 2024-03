Gli studenti di Rho, Legnano e Arconate al Parlamento europeo

Trenta studenti lombardi provenienti anche dalle scuole di Rho, Legnano e Arconate saranno protagonisti al Parlamento europeo per conoscere le istituzioni comunitarie.

Dopo l’esperienza di partecipazione attiva dell’ottobre 2023 in occasione degli eventi legati alla Giornata della Memoria oltre trenta studenti e studentesse del Racchetti da Vinci di Crema, dell’IIS Ponti di Gallarate, A. Ponti di Chiari, IIS Bernocchi di Legnano, del Viganò di Merate, dell’IIS Dell’Acqua di Legnano, del Liceo linguistico Arconate d’Europa, del Liceo Rebora di Rho e dell’Istituto tecnico Mattei di Milano saranno i protagonisti di un evento sul tema dei fenomeni migratori, del soccorso in mare e dell’identificazione delle vittime dei naufragi.

Questa volta l’appuntamento è a Bruxelles all’interno del Parlamento europeo. Il prossimo 6 marzo alle ore 18.00 nella sala József Antall (4Q2), più di 300 studentesse e studenti di 41 scuole italiane ed europee, avranno la possibilità di essere protagonisti, oltre una delegazione di ragazzi del SAI/SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) di Caltagirone (CT).

La dichiarazione di Tareke Brhane

Dichiara Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 ottobre:

”Sarà emozionante vedere gli stessi studenti che lo scorso ottobre erano a Lampedusa nuovamente insieme a Bruxelles, al Parlamento europeo, il 6 marzo. Come Comitato 3 ottobre ci impegniamo a creare momenti di studio per le studentesse e gli studenti europei. Il nostro obiettivo è di ampliare il loro sguardo sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione, della memoria e dell’accoglienza. Crediamo in un’educazione interculturale e inclusiva in un’ottica europea”.

Saranno presenti: Pietro Bartolo, Vice presidente Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Tareke Brhane, Presidente Comitato 3 ottobre, Danilo De Angelis, Professore associato di Medicina Legale, LabAnOF - Università di Milano, Andreas Kleiser, Director of Policy and Cooperation - International Commission on Missing Persons (ICMP), Maria Angela Danzi, Europarlamentare, già esperta ANCI in materia di protezione civile, membro della Commissione on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI), Domenec Devesa, Europarlamentare e Presidente dell’Unione Federalisti europei oltre le testimonianze di Hatem Shaban e Adal Neguse.

Aprirà la tavola rotonda il video messaggio di Maria Domenica Castellone, Vice Presidente del Senato della Repubblica Italiana

«A Europe of Rights – Diritto d’Identità» è un’iniziativa realizzata grazie al sostegno dei fondi otto per mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

“L’evento sarà trasmesso in live dalla pagina Facebook del comitato 3 ottobre: @comitato.ottobre.