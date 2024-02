Gli studenti dell'istituto Olivetti Puecher di Rho portano a teatro il prossimo 6 marzo una rappresentazione dedicata a Puecher, partigiano fucilato all'età di 20 anni dai fascisti.

Gli studenti dell'Olivetti portano a teatro un omaggio a Puecher

"Per il centenario della nascita di Puecher come scuola abbiamo avuto modo di sensibilizzare in diverso modo i nostri ragazzi" fanno sapere dall'istituto. In programma il 6 marzo con due spettacoli: alle 11.30 Matinée per le scuole cittadine e alle 21 replica dedicata ai cittadini al Teatro Civico Roberto De Silva

in Piazza Jannacci 1, Rho con ingresso libero. Prenotazione consigliata

Testo e regia di Sabina Villa,

produzione Teatro dell’Armadillo

con: Lucia Azzone, Alessandro Bertolini, Silvano Crespi, Sara Dentato, Dario Ferrario, Alessandro

Maresca, Maya Montella, Celeste Piazzalunga, Simone Restuccia e Clara Spagnolo