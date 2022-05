Gli studenti delle scuole in marcia per la legalità

La bella iniziativa

La manifestazione inaugurerà la “Settimana della Legalità” dei “Centri di Promozione della Legalità” di Vittuone.

Gli studenti dell’Istituto secondario di primo grado “Enrico Fermi” e quelli dell’Istituto di istruzione superiore “Alessandrini-Mainardi” daranno vita, nella mattinata di lunedì 23 maggio, ad una “Marcia della Legalità”, nel giorno della commemorazione della strage di Capaci, l’attentato mafioso nel quale, il 23 maggio del 1992, persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e tre degli agenti della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. La terrificante esplosione causò anche 23 feriti.

La marcia della legalità dei ragazzi

La manifestazione inaugurerà la “Settimana della Legalità” dei “Centri di Promozione della Legalità”, dei quali fanno parte sia l’Istituto comprensivo statale “Dante Alighieri”, cui fa capo l’Istituto “Enrico Fermi”, che l’IIS “Alessandrini-Mainardi”.

La marcia partirà, verso le 10, dall’IIS “Alessandrini-Mainardi”, in via Zara, per raggiungere poi via Piave, sede dell’Istituto “Enrico Fermi”, e percorrere numerose vie cittadine per arrivare, attorno alle 10,30 in piazza Italia, davanti al Municipio. Qui gli studenti saranno accolti dalle autorità comunali.

Un'installazione in piazza

Sempre in piazza Italia sarà possibile vedere l’installazione “Uomini Vivi”, che è stata preparata dagli studenti dell’IIS “Alessandrini-Mainardi”.