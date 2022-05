Gli studenti del Liceo in Germania in occasione della Festa dell'Europa

In occasione della celebrazione del 9 maggio, per la Festa dell'Europa, tre studentesse e una docente si sono recate a Velbert e al Parlamento dei Giovani.

Europei di nome e di fatto: una rappresentanza dell’Istituto di Arconate ha partecipato alle celebrazioni della Festa dell’Europa (che si celebra il 9 maggio) vivendo sul campo i valori di collaborazione, cooperazione e solidarietà. Dal al 5 al 10 maggio le studentesse Carlotta Savoldelli, Ilaria Colombo e Maida Mariani (accompagnate dalla docente di Lingua e Letteratura Tedesca Martina Baroni) hanno soggiornato a Velbert in Nordrhein-Westfalen.

“Grazie alla collaborazione per il progetto CertiLingua con il Liceo Geschwister-Scholl-Gymnasium di Velbert e dopo la partecipazione online dello scorso anno agli eventi per la festa dell’Europa, siamo entrati in contatto con la realtà del Jugendparlament (parlamento dei giovani) della città e siamo stati invitati in rappresentanza del Liceo Linguistico di Arconate e d’Europa” –spiegano dalla Scuola.