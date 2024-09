Due studenti del Liceo d'Arconate e d'Europa hanno preso parte all'innovativo corso "Sentieri Digit@li" sull'isola di Ventotene.

Gli studenti del Liceo d'Arconate al corso "Sentieri digitali"

Questo progetto educativo, che combina Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica (STEAM) con un percorso immersivo tra natura e cultura, ha offerto ai ragazzi, grazie ai fondi del Pnrr, l'opportunità di esplorare nuove competenze digitali e scientifiche in un contesto unico, dove l'innovazione incontra la sostenibilità ambientale.

L’iniziativa si è svolta in uno scenario eccezionale, l’isola di Ventotene, simbolo dell’Europa unita, dove gli studenti hanno affrontato tematiche che spaziano dall'ecologia all'uso delle tecnologie digitali per la valorizzazione del territorio. Durante il percorso, i partecipanti hanno potuto approfondire la connessione tra innovazione tecnologica e sostenibilità, apprendendo come queste due dimensioni possano integrarsi per creare un futuro migliore.

Il commento del dirigente

Il dirigente dell’I.O. Europeo di Arconate e Buscate, dott. Emanuele Marcora, ha commentato l'iniziativa, sottolineando l'importanza simbolica di Ventotene: “Partecipare a questo corso proprio qui, dove il Manifesto di Ventotene ha gettato le basi per un'Europa libera e unita, ci ricorda il ruolo cruciale dell'educazione nel costruire un'Europa del futuro, inclusiva, sostenibile e fondata sulla collaborazione tra scienza e cultura. I nostri studenti, che si sono distinti per il merito scolastico, stanno vivendo un’esperienza che rispecchia pienamente lo spirito di quel manifesto, con lo sguardo rivolto al progresso tecnologico e al rispetto dell’ambiente.”

Un aspetto fondamentale del progetto è stato il forte spirito di collaborazione tra scuole provenienti da diverse regioni d’Italia, che ha favorito lo scambio di idee e buone pratiche. Questa sinergia ha valorizzato il team working tra studenti, docenti e dirigenti scolastici, rendendo l’apprendimento un’esperienza condivisa e potenziata dal confronto continuo. Il lavoro di squadra, infatti, ha permesso di affrontare le sfide educative con un approccio integrato e inclusivo, stimolando il dialogo e la co-creazione di soluzioni innovative per il futuro.