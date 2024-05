Gli studenti del Cannizzaro campioni regionali di Chimica

Gli studenti dell’Istituto Cannizzaro di Rho hanno vinto il Campionato regionale della Chimica.

Non è la prima volta che la scuola rhodense si classifica ai primi posti

E non è la prima volta che si classificano tra i primi, a conferma che il livello di formazione è tra i più alti a livello nazionale. Matteo Damiani, Lorenzo Magistrelli, Matteo Cozzi e Francesco Gallo sono stati premiati sabato presso il Polo Città Studi dell’Università di Milano. Gli allievi, seguiti dai docenti Adriana Lanni e Ennio Imbriani, hanno sbaragliato i concorrenti provenienti da tutta la Lombardia. «Come Istituto Cannizzaro siamo davvero orgogliosi dei risultati dei nostri studenti – ha detto la dirigente, Venera Sturiale - per l'impegno e l'entusiasmo dimostrati in questo progetto. Un apprezzamento speciale a tutto il Dipartimento per la passione che ogni giorno mette in quello che fa».

Grazie alla vittoria regionale parteciperanno alle finali nazionali

E adesso si punta tutto su Firenze dove si svolgerà la sfida nazionale, gli alunni si stanno allenando per arrivare alla competizione a squadre del Centro Studi Ricerca e Formazione Cisl del 25 maggio in perfetta forma. L’obiettivo è il podio. I «Giochi della Chimica» sono una manifestazione nazionale, in preparazione delle Olimpiadi della Chimica, dedicata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con l’intento di stimolare l’interesse dei giovani verso le scienze e promuovere lo scambio culturale fra gli insegnanti di queste discipline. Gli studenti del Cannizzaro tra alambicchi, misurini e provette non sono secondi a nessuno. L’attestazione di merito lascia ben sperare, i ragazzi che si divertono studiando ci sono ancora, sono quelli che raggiungono risultati importanti e si fanno strada con i fatti.