Gli studenti del Bernocchi a lezione di cybersecurity

Gli studenti del triennio di Informatica e Telecomunicazione dell’Isis Bernocchi di Legnano hanno partecipato a una formazione sulla cybersecurity.

L'iniziativa è stata progettata dall’istituto insieme superiore di via Diaz insieme all’Its Incom Academy nell’ambito delle attività di Pcto. A condurre l’incontro Andrea Ghirardini, professionista con una lunga carriera alle spalle ed esperto di interventi di cybersecurity in area IA ed IoT (Intelligenza artificiale e Internet of things, ndr), che tornerà ospite al Bernocchi il 4 marzo per incontrare nuovamente i ragazzi.

Si rinsalda dunque il legame del Bernocchi con la realtà dell’Its Incom - la cui collaborazione con l’istituto legnanese si esercita anche nella ridefinizione dell’offerta formativa del percorso quadriennale in Telecomunicazioni, che dal prossimo anno scolastico entrerà a far parte della filiera integrata 4+2 – aprendo interessanti opportunità per gli studenti.

Ghirardini ha collaborato con le forze di polizia di vari Paesi ed è anche formatore per Eurojustice

Ghirardini si occupa di information security e sistemi di telecomunicazione da circa 30 anni. Ha lavorato in varie aziende, tra cui Telecom Italia Lab, @Mediaservice.net, Area spa e altre. Autore di una serie di libri di informatica forense (Computer Forensics e Digital Forensics per Apogeo), ha fornito le sue competenze a forze di polizia e agenzie di vari Paesi del mondo. È anche formatore per Eurojustice e per Unicri, oltre a collaborare con le università di Trento, Milano e Lugano.

Negli incontri al Bernocchi si addentra nella cybersecurity da un punto di vista tecnico

Ghirardini, che negli incontri condotti al Bernocchi si addentra invece nelle procedure di Sicurezza difensiva (in relazione a progettazione e tecnologie) e di Sicurezza post incident, afferma:

"Si parla molto spesso di cybersecurity e poco dei suoi aspetti pratici. La formazione permette così di parlare di cybersecurity da un punto di vista tecnico, aspetto che non si hanno molte occasioni di approfondire, ma anche di riflettere sulle implicazioni che il suo sviluppo comporta nel mondo del lavoro, con la richiesta di competenze professionali specifiche, e in quello scolastico, aprendo nuove opportunità di collaborazione con le realtà aziendali e legate al mondo produttivo".